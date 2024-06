Pastor estupra três crianças e sua sobrinha - Foto: Jornal O Dia

Publicado 13/06/2024 11:06 | Atualizado 13/06/2024 11:06

Maricá - Um pastor de uma Igreja acusado de quatro estupros cometidos contra três crianças e a sua sobrinha foi preso por Policiais Civis da 82ª DP em ação conjunta com Policiais Civis da cidade de Campo Grande no Mato Grosso do Sul foi preso nesta quarta-feira (12).

O crime foi descoberto pelos pais das vítimas no início de maio, os abusos aconteceram em Itaipuaçu, a mãe das vítimas explanou o crime nas redes sociais e registrou o crime na 82ª DP onde o mandado de prisão foi expedido, então segundo relatos, o acusado fugiu após estar sendo procurado para o Mato Grosso do Sul onde tem familiares.

O elemento foi capturado após a investigação apontar a confirmação de seu paradeiro na cidade de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, ele foi preso, trazido de volta para o Estado do Rio de Janeiro e já está à disposição da Justiça.