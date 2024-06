Procon Mirim em Maricá - Foto: Elsson Campos

Publicado 13/06/2024 10:32 | Atualizado 13/06/2024 10:33

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, promoveu nesta quarta-feira (12) a formatura de mais uma turma do projeto Procon Mirim, cujo público-alvo são alunos das escolas da rede de ensino municipal. A solenidade foi realizada na Escola Municipal Alcebíades Afonso Viana Filho, no Retiro, onde 102 estudantes do pré-escolar ao 5º ano do ensino fundamental receberam seus diplomas de 'Consumidor do Futuro', depois de aprenderem sobre tópicos como educação financeira, cuidados na compra de produtos, direitos do consumidor e fiscalização.

A formatura contou com a presença dos pais dos alunos, que têm idades entre 5 e 12 anos. Entre eles, estava Anna Beatriz Pacheco Rodrigues, de 8 anos, aluna do 2º ano. A mãe dela, Suelen Pacheco, contou que a pequena já pratica em casa o que aprendeu.

"Ela passou a observar a validade do que a gente compra, sempre me pergunta, além da noção de que é preciso poupar dinheiro. Ela absorveu bastante as aulas do curso e creio que muitas outras crianças vão levar essas lições para a vida também", avaliou a autônoma de 31 anos.

Já a diretora da unidade, Gérica de Matos, revelou que as crianças de fato estão mais atentas aos detalhes do que consomem, mesmo dentro da escola, e que o conteúdo é cobrado em sala de aula. "Até a caixinha do suco que tem no lanche eles observam agora. É muito gratificante observar como eles aprenderam e entenderam a importância disso", afirmou.

De acordo com a coordenadora do Procon Mirim, Jássica Navega, a meta da Secretaria de Defesa do Consumidor é chegar a todas as escolas da rede municipal até o fim do ano, incluindo turmas de educação de jovens e adultos. Segundo ela, cerca de 2 mil alunos foram diplomados pelo projeto em 2023, e que o órgão pretende dobrar essa meta neste ano.

"O retorno do curso é sempre muito positivo. Sempre encontro alunos nas ruas que me falam que estão de olho na validade, na embalagem na hora de comprar e em outras coisas. A criança é sempre multiplicadora do que aprende, e leva o que aprende para toda a família", ressaltou Jássica.