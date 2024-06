Casa do Trabalho Itinerante - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 14/06/2024 15:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá lança nesta quinta-feira (13) a Casa do Trabalhador Itinerante, um programa para conectar os moradores que buscam uma recolocação profissional com as oportunidades disponíveis no município. A iniciativa da Secretaria de Trabalho vai circular pela cidade com oferta de vagas, cadastramento de currículos, orientações jurídicas, vocacionais e de como se comportar numa entrevista de emprego, além de palestras e workshops.

Inicialmente serão quatro finais de semana. O programa desembarca primeiro na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, nos dias 22 e 23 de junho. O cronograma também inclui a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro (29 e 30/06); a praça central de Ponta Negra (13 e 14/07); e a orla de Bambuí (27 e 28/07). O horário de atendimento é de 9h às 13h e o projeto contará com assistentes sociais, psicólogos e uma equipe jurídica com advogados.

As vagas serão ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Maricá e as equipes da Secretaria de Trabalho irão cadastrar os currículos e encaminhar para as empresas parceiras do projeto. É necessário levar originais e cópias dos documentos pessoais (Identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho).

No fim de semana de estreia, haverá apresentações de cantores da cidade e da Banda Marcial do Colégio Nossa Senhora da Penha, de Itaipuaçu.

"O objetivo do programa é ser um canal de acesso entre empresas e trabalhadores. Vamos trabalhar com encaminhamentos de emprego, orientação vocacional, comportamental, ensinar a fazer currículos, orientações jurídicas (somente área trabalhista) e palestras", afirma o secretário de Trabalho, Alessandro Coutinho, acrescentando que posteriormente serão anunciadas datas em outros bairros. "Teremos duas Casas fixas no Centro e em Itaipuaçu, e iremos circular por todo município", completou.

Serviço

Casa do Trabalhador Itinerante

9h às 13h

Balcão de empregos, cadastro de currículos, palestras e orientação jurídicas, vocacionais e de como se comportar numa entrevista de emprego

22 e 23/06 - Praça dos Gaviões, Itaipuaçu

29 e 30/07 - Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro

13 e 14/07 - Praça central de Ponta Negra – Ponta Negra

27 e 28/07 - Orla de Bambuí, Bambuí