Aves regatadasFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 13/06/2024 15:48 | Atualizado 13/06/2024 16:05

Maricá - Agentes da 82ª DP realizaram uma operação que terminou com a soltura de cerca de 70 aves que estavam sendo mantidos em cativeiro ilegal, no bairro de Araçatiba.

O Delegado Bruno Gilaberte comandou a investigação a partir de denúncias anônimas, que apontou para o responsável do crime, um homem morador do bairro de Araçatiba que foi preso, porém pagou fiança e já está livre, ele responderá por crime ambiental.

Segundo informações, o homem arremessava uma rede durante a noite em cima das árvores enquanto as aves dormiam, assim capturava várias e as colocava no porta malas do carro, ainda segundo relatos, várias aves morreram nesse cruel processo de captura.

As 70 aves serão levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres em Seropédica, na Baixada Fluminense.