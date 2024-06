Prefeito Fabiano Horta, o Deputado Quaquá e o Ministro Alexandra Padilha na casa Darcy Ribeiro em Maricá - Foto: Jornal O DIA

Publicado 15/06/2024 19:08 | Atualizado 15/06/2024 19:14

Maricá - Horas após o grande sucesso do evento de lançamento da pre-candidatura à prefeitura de Maricá, Quaquá e Joãozinho se encontraram com o Ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha. O articulador político do governo Lula esteve na cidade para duas agendas.

Com a presença do prefeito Fabiano Horta, a comitiva esteve na Casa Darcy Ribeiro, na praia de Cordeirinh, último endereço em vida do antropólogo. Prestes a ser inaugurado, o espaço comprado pela Prefeitura durante a primeira gestão de Quaquá será uma ode à diversidade e pluralidade do povo brasileiro, principal objeto de estudo e paixão do ex-reitor da Universidade de Brasília. A visita foi guiada pelo cenógrafo Gringo Cardia, curador do museu, e por Junior Perim, empreendedor cultural que será o diretor do novo espaço.

"Esse espaço é um símbolo dessa revolução que Maricá está vivendo, primeiro com o Quaquá e na sequencia com o Fabiano. A cidade está transformando a riqueza do petróleo em riqueza humana e fazendo da educação, a verdadeira obsessão do Darcy, no principal pilar dessa revolução", disse Padilha.



Ao lado do vice Joãozinho, Quaquá destacou o legado deixado por Darcy, que finalizou seu principal livro, "O Povo Brasileiro", na casa à beira mar do Cordeirinho.

- Esse museu é o símbolo desse pensamento e do sonho de Darcy, Dom Pedro II, Getúlio e Lula, que é o de transformar o Brasil em uma potência tropical", completou Quaquá.

Horta disse que o museu será uma síntese de tudo aquilo que Darcy pensou e concebeu durante sua longa trajetória acadêmica e de vida:

"Aqui a gente tem um encontro potente dos nosso valores, ancestralidade e origem. Darcy sempre acreditou que a educação é o pilar de sustentação e de transformação da nossa sociedade. Esse museu sintetiza e emula o sonho dele de um Brasil potência sem perder sua alma, essência, criatividade e originalidade", disse Horta.

Viveiro de camarões

Mais cedo, Padilha visitou as instalações da fazenda do Centro de Inovação e Aquicultura de Maricá (Ciamar), na zona rural da cidade. Lá conheceu o criadouro de camarões e tilápias da instituição, que é referência em tecnologia agroecologia no estado do Rio.