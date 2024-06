Tarifa zero, comitiva da EPT - Foto: Divulgação

Tarifa zero, comitiva da EPTFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2024 16:17 | Atualizado 17/06/2024 16:17

Maricá - Profissionais da Empresa Pública de Transportes (EPT) participaram do "Parque da Mobilidade Urbana (PMU) 2024", realizado entre os dias 13 e 14 de junho no espaço ARCA, em São Paulo. Considerado o maior evento da América Latina na área de mobilidade urbana, o evento reuniu organizações engajadas no desenvolvimento de soluções sustentáveis, disruptivas e inclusivas para o setor, oferecendo uma imersão completa no universo da mobilidade urbana, com palestras, exposições e experiências interativas.

Entre os temas cruciais para o futuro do setor no Brasil abordados, estão: transporte público com Tarifa Zero; indústria da mobilidade; logística urbana inteligente e frotas conectadas; planejamento urbano para a mobilidade; tecnologia e inovação no setor; segurança viária e inclusão; mobilidade ativa e compartilhada; tendências em mobilidade aérea urbana e drones.

O presidente da EPT, Celso Haddad, participou dos debates sobre "Acessibilidade" e "Sistema Único de Mobilidade e Tarifa Zero", destacando as bem-sucedidas políticas públicas de mobilidade urbana que garantem transporte público gratuito e acessível para todos os moradores e visitantes de Maricá, reafirmando o compromisso com o aprimoramento contínuo do sistema gratuito de transporte público e contribuindo para o desenvolvimento de uma mobilidade urbana mais eficiente, sustentável e acessível para toda a população.

"A participação da EPT de Maricá em eventos como o PMU é fundamental. Nesses encontros, ao lado de diversas organizações e especialistas, debatemos e compartilhamos nossas experiências inovadoras, como a Tarifa Zero. Nosso objetivo é promover uma mobilidade urbana mais sustentável e inclusiva, garantindo o direito constitucional ao transporte público gratuito e de qualidade para todos", explicou o presidente da EPT.