Casa da Terceira Idade em Inoã - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 18/06/2024 16:22 | Atualizado 18/06/2024 16:23

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, está com uma nova casa em Inoã (Rua 04, quadra 15, lote 16 B). O local conta com atividades de alongamento, ginástica, artesanato, corte e costura, manicure, cabeleireiro, entre outras. Na Casa da Terceira Idade do Centro de Maricá também funciona o programa Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), em parceria com a Secretaria de Educação, que tem por objetivo oferecer oportunidade a idosos e estimular a conclusão do Ensino Fundamental (1º e 2º ciclos).

"A atividade física é fundamental para a saúde e o bem-estar dos nossos idosos, trazendo inúmeros benefícios físicos, mentais e sociais. Esse é o propósito das nossas casa e dos nossos polos", disse o secretário de Políticas para a Terceira Idade, Amarildo Ribeiro da Silva.

Para realizar a inscrição, os idosos devem apresentar atestado médico original e cópia (somente para atividade física) apto para realização das atividades, uma foto 3×4, cópias de identidade, cópia do CPF, comprovante de residência e ter mais de 60 anos. Mais informações sobre as oficinas e atividades da Secretaria podem ser obtidas pelo número (21) 99570-6685.