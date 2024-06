O incêndio foi controlado e não houve vítimas - Foto: Jornal O DIA

Publicado 25/06/2024 13:19

Maricá - No início da tarde desta terça-feira (25) uma casa pegou fogo no Centro da cidade e preocupou moradores e comerciantes nas proximidades do Cine Henfil.



Populares informaram que acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros e que o incêndio durou cerca de 25 minutos até que uma viatura chegasse, o receio era das chamas atingirem outros imóveis aos arredores da casa que pegava fogo.



Agentes da SECTRAN controlaram o trânsito na região.

Os Bombeiros controlaram as chamas e haverá pericia técnica para descobrir a causa do incêndio, não houve vítimas.