Famílias se encantam na casa de Darcy RibeiroFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 24/06/2024 15:47

Maricá - O fim de semana de sol em Maricá foi convidativo para os moradores da cidade visitarem o mais novo equipamento público cultural do município: o Museu Casa Darcy Ribeiro. Inaugurado na última quarta-feira (19) na Praia de Cordeirinho, em Maricá, o local oferece espaços interativos e obras do pensador em diversas linguagens.

A curadoria e o projeto do museu são assinados pelo artista Gringo Cardia. A iniciativa é da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

A casa foi projetada por Oscar Niemeyer a pedido de Darcy com arquitetura inspirada em ocas de povos indígenas que vivem no Xingu. Foi nela que o antropólogo escreveu sua maior obra: "O Povo Brasileiro".

Passado e presente

Com o livro autografado pelo próprio Darcy em mãos, o também antropólogo e educador Anderson Tibau explicava para o filho Theo, de 11 anos, as obras do pensador. Ele relembrou que conheceu a casa em 1997, ao fazer uma visita a Darcy. Na ocasião, recebeu de presente o "Povo Brasileiro".

"A cultura dos museus é muito importante. Existe uma linha da antropologia que considera a educação como cultura, então todos os eventos são aprendidos por essa perspectiva como um processo de educação. Por isso, acho que é de extrema importância a gente ter um espaço público e gratuito dessa qualidade aqui em Maricá. Quanto mais a gente popularizar e dar acesso a essa perspectiva do conhecimento, mais a população percebe que isso faz parte da vida delas", afirmou Anderson.

Ele disse ainda que a casa está com um aspecto grandioso de centro cultural. "Eu arrisco dizer que, daqui um tempo, vai ser um centro de referência internacional. Acredito que vamos ter pessoas de outros países visitando aqui, porque realmente é um espaço que está muito bem produzido", explicou.

Quem também adorou conhecer o espaço foi Theo. "Achei bonita a estrutura da casa, das esculturas, da estátua do Darcy Ribeiro. Vou indicar para os meus amigos e um dia vou voltar com eles", garantiu.

Oportunidade

Os moradores de Inoã Guiosmar, William e Geovana Zarife também aproveitaram o dia para conhecer o Museu Casa Darcy Ribeiro.

"Esse espaço é uma oportunidade para a população de Maricá, e de todas as outras cidades também, conhecer um pouco mais de Darcy Ribeiro. Adoramos tudo, mas o que mais gostei foi do filme que conta a história toda, porque eu vivi essa história, mas minha filha Geovana era criança e não viveu. Hoje ela pôde conhecer mais sobre quem foi ele", disse Guiomar.

A dona de casa Simone Gonçalves visitou o museu na sexta-feira (21) com seus dois filhos, Kaique e Eloa. Eles gostaram tanto que voltaram no fim de semana para que a irmã Bianca também pudesse conhecer o espaço.

"Eu nunca tinha ido ao museu e achei muito legal e interessante. As crianças adoraram os ambientes. Gostei tanto que voltei para trazer a minha outra filha para viver essa experiência também", contou Simone, moradora de Cordeirinho.

O ambiente

O Museu Casa Darcy Ribeiro conta com espaços de vídeos para visualização do acervo do antropólogo, estúdio de podcast de uso gratuito e público mediante agendamento, biblioteca, auditório, café, dois cinemas e sala de karaokê.

Esse último espaço foi o preferido de Bianca Gonçalves, de 12 anos. "Achei legal a casa. O que eu mais gostei foi cantar. A gente mora perto, então quero voltar outras vezes", finalizou.



Funcionamento



O espaço é gratuito e funciona de quarta a domingo, das 10h às 19h (entrada até 18h).