Carro encontrado com cadáver dentro - Foto: Jornal O DIA

Carro encontrado com cadáver dentroFoto: Jornal O DIA

Publicado 20/06/2024 16:56 | Atualizado 20/06/2024 16:56

Maricá - Um homem foi encontrado morto no interior do seu automóvel na tarde desta quinta-feira (20).

O caso aconteceu na Rua 37 na Restinga e segundo relatos, foram populares que passavam perto do carro e perceberam um odor forte e desagradável vindo do veículo, então perceberam que havia um homem desacordado no interior do automóvel e acionaram a Guarda Municipal.

A Guarda Municipal chegou juntamente com a Defesa Civil e os agentes constataram que o homem já estava morto e que pelo mau cheiro o cadáver já estava ali há alguns dias.

Agentes da Polícia Civil também foram acionados, ninguém sabe até agora as circunstâncias da morte.