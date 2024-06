Entrada do município de Maricá em Inoã - Foto: Divulgação

Publicado 19/06/2024 13:10 | Atualizado 19/06/2024 13:10

Maricá - Maricá subiu nove posições no ranking que mede a qualidade das informações fiscais e contábeis enviadas ao Tesouro Nacional. De acordo com a instituição, a cidade agora ocupa a 2a posição em 2023, na comparação com o ano de 2022, entre os 30 municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O ranking é do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), e tem como objetivo avaliar a consistência das informações contábeis e fiscais enviadas pelos estados e municípios.



Em 2022, Maricá teve 78,5% e saltou em 2023 para 86,5%, subindo da nota C para B. Com a mudança na nota e pontuação, Maricá saiu da 11ª posição para a 2ª posição na Região Metropolitana, ficando atrás apenas da capital.



A Secretária de Planejamento, Orçamento e Fazenda (Sepof), Lawrice Souza, atribuiu o avanço da cidade à algumas ações, entre elas, à implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic), qualificação dos profissionais da Contabilidade e ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis (PIPCP).



"É importante ressaltar que todos os nossos esforços têm como objetivo cumprir as determinações dos órgãos de controle. O SIAFIC foi um deles. A implementação de um sistema integrado entre os entes federativos (Executivo, Legislativo e Judiciário) traz maior transparência e responsabilidade sobre o uso dos recursos públicos para beneficiar os cidadãos", analisou a Secretária.

O Tesouro Nacional utiliza o indicador de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi (ICF) para medir a qualidade das informações. As notas são atribuídas pelo ICF conforme o desempenho dos entes, baseado no percentual de acertos, com cinco níveis que vão de A a E, sendo o maior conceito atribuído a mais de 95% das informações avaliadas como corretas e o menor àqueles com conformidade abaixo de 65% nos dados avaliados.