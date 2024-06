Prêmio Band Cidades Excelentes - FOTO: EVELEN GOUVEA

Publicado 19/06/2024 09:33

Maricá - Nessa terça-feira (18) foram anunciados os vencedores da edição especial de 2024 do Prêmio Band Cidades Excelentes, que reconhece as melhores gestões públicas municipais avaliando cidades em todos os estados do Brasil. Finalista, Maricá foi campeã em duas categorias: Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, e Saúde e Bem-Estar. A cidade também já tinha sido finalista estadual na 3ª edição do Prêmio Band, em 2023. A premiação ocorreu na sede da Fecomércio, no Rio de Janeiro.

A edição especial teve seis pilares: Governança, Eficiência fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Para cada pilar, os municípios foram separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local: menos de 30 mil habitantes; entre 30 e 100 mil habitantes; e mais de 100 mil habitantes.

Representando o prefeito Fabiano Horta, o secretário de Comunicação, Eduardo Bahia, destacou a importância da indicação de Maricá em mais uma edição do prêmio Band Cidades Excelentes. "É um orgulho fazer parte de um governo que garante os direitos essenciais à vida humana, os direitos humanos. É uma satisfação ver as transformações que alçaram Maricá, uma cidade para ser feliz serem reconhecidas pela imprensa e pela sociedade. Um reconhecimento muito simbólico para nossa cidade", comentou.

O prêmio é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Aquila para reconhecer e incentivar as boas práticas da gestão pública. A premiação envolveu todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro.