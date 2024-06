Mercadorias recuperadas - Foto: Jornal O DIA

Publicado 19/06/2024 11:45 | Atualizado 19/06/2024 11:45

Maricá - Um homem foi preso no fim da tarde desta terça-feira (18) por Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM por furtar uma loja de departamentos em Itaipuaçu.

Segundo funcionários da loja, o homem tinha saído do estabelecimento com uma sacola plástica com vários produtos furtados dentro do comércio, e as informações foram passadas para os agentes que estavam em patrulhamento em uma viatura.

A Guarnição então patrulhou as ruas do bairro e acabou localizando o indivíduo que foi abordado.

Na abordagem foi encontrado com o elemento 12 barras de chocolate, 04 desodorantes spray, 12 sabonetes e 3 pares de meias calça.

O ladrão foi preso em flagrante e encaminhado para a 82ª DP no Centro de Maricá e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.