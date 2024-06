Apresentação teatral - Foto: João Vitor Costa

Apresentação teatral Foto: João Vitor Costa

Publicado 19/06/2024 13:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura em parceria com o programa Maricá das Artes, realiza no Centro de Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca, a partir das 17h, dos dias 21 e 22/06, o "Arraiá do CEU" em homenagem aos 10 anos do espaço. Para marcar esta data significativa, a Secretaria de Cultura realizará o Festival Junino que não será apenas uma celebração da tradição cultural brasileira, mas também um reflexo do compromisso contínuo do CEU com a comunidade de Maricá. O festival contará com uma programação diversificada, incluindo apresentações artísticas, atividades interativas e gastronomia tradicional.

Programação

Data: 21 e 22 de junho

Horário: 17h

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Local: CEU da Mumbuca

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto – RJ-106, km 27,5

Sexta feira (21/06)

Palco

17h Banda Cult

19h Baião do Biguá

Teatro do CEU

18h30 Fanfarra das Artes

19h Abertura com Cordel Teatro e Música

19h Orquestra Maricá das Artes

19h15 Apresentação "O Quebra Nozes"

19h20 Apresentação Teatro Musical Maricá das Artes: "O Rei Leão"

Sábado (22/06)

Palco

17h Abertura com Cordel Teatro e Música

17h05 Samba Iaiá

17h45 Léo Félix com apresentação samba e bolero

17h50 Elaine Rosas com apresentação de Forró

17h55 Léo Félix com apresentação samba e bolero

18h Quinteto Abacateiro

19h Baiao do Biguá

20h Quadrilha Rainbow