Escola de Startup em Maricá - Foto: Elsson Campos

Escola de Startup em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 21/06/2024 09:11 | Atualizado 21/06/2024 09:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá promoveu nesta quinta-feira (20) a formatura de 120 alunos da Escola de Startup de Maricá dos cursos "Passaporte Empreendedor e Empreendedorismo Feminino" no Galpão Tecnológico de Maricá. A iniciativa é da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Formação e a Universidade Federal Fluminense.

O presidente da Codemar, Hamilton Lacerda, destacou que é um incentivo para o empreendedorismo local alcançar dinamismo econômico e desenvolvimento, além de incentivar, apoiar, fomentar e desenvolver.

"A gente sabe que a partir do momento que a economia começa a girar, vai melhorando a qualidade da economia da cidade, o nível de emprego, os níveis salariais e também a prosperidade do negócio de cada um. As pequenas empresas são aquelas que mais empregam, ainda mais nos dias hoje, onde o desemprego estrutural que muitas vezes é substituído pela tecnologia continua caminhando a passos largos Por isso, a Escola de Startups tem o intuito de capacitar os empreendedores da cidade e impulsionar ideias inovadoras também dentro e fora do meio digital", disse.

Ao todo, cinco turmas se formaram. Nas três turmas do Passaporte Empreendedor, com egressos e alunos do último ano do programa Passaporte Universitário, foram oferecidas ferramentas e conhecimentos essenciais para os participantes desenvolverem seus próprios negócios.

Ana Caroline Santos, que participou do Passaporte Empreendedor, destacou a importância do curso em sua carreira. "Vai me enriquecer muito na minha vida profissional, porque hoje em dia, o que eu me formei, é muito importante saber como gerir meu negócio, empreender realmente, e essa oportunidade que a prefeitura deu foi muito boa para gente", comentou a dentista de 25 anos.

Já as duas turmas do curso Empreendedorismo Feminino tiveram capacitação e orientação para mulheres empreendedoras, sobre ferramentas e conhecimentos essenciais para aprimorar a gestão de negócios e o marketing digital.

"O curso de Empreendedorismo Feminino foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, um conhecimento de modos, de como você organizar a sua empresa, de como você colocar em prática as estratégias e como fazer o marketing para divulgar o seu trabalho. Então, para mim foi especial, eu vim com uma expectativa e saí com outra. Aqui, a Codemar oferece algo gratuito que faz com que a população cresça e ofereça oportunidades melhores, se organizando, crescendo e fazendo uma produção digna de cada um", destacou a designer de moda, dona do canal @Mariafecrafts (YouTube, Instagram e Facebook) e programadora, Maria Donnola, de 44 anos, que participou do curso Empreendedorismo Feminino.

Sobre a Escola de Startups

Com o intuito de capacitar os empreendedores da cidade e impulsionar ideias inovadoras também dentro e fora do meio digital, a escola integra o Parque Tecnológico Municipal, projeto que pretende tornar Maricá referência em inovação.

A iniciativa oferece programas de treinamento para empresas em diversos níveis de desenvolvimento, além de uma plataforma digital para as atividades. Também orienta ações, oferece suporte para os primeiros passos de funcionamento, amplia a visão de negócio e prepara também para as adversidades até a implantação efetiva da atividade. Além disso, proporciona experiências para que os alunos possam organizar suas ideias e seus projetos. No momento, a maior parte das capacitações é oferecida de forma remota. A escola integra o Parque Tecnológico Municipal, projeto que pretende tornar Maricá um município referência em inovação na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A Escola de Startup de Maricá, que tem programas que envolvem capacitação, mentoria, palestras e workshop, conta com a gestão da Diretoria de Planejamento e Superintendência de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.