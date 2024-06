Drogas apreendidas - foto: Jornal O DIA

Publicado 22/06/2024 10:03 | Atualizado 22/06/2024 10:04

Maricá - Um criminoso foi preso por agentes do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da 6ª Cia do 12º BPM na tarde desta sexta-feira (21), a prisão aconteceu na Comunidade do Risca Faca em Inoã.

Segundo informações, os agentes estavam realizando um patrulhamento de rotina quando entraram no Risca Faca e se depararam com vários elementos, traficando drogas, foi quando ao avistarem os agentes que já desembarcaram da viatura, correram pelas vias da comunidade para fugir do flagrante.

Em uma varredura na área os Policiais conseguiram capturam um homem e também um farto material entorpecente foi apreendido, além de um rádio transmissor.

O elemento foi encaminhado para a 82ª DP no Centro de Maricá.