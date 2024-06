Queimada em Maricá - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Queimada em MaricáFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 24/06/2024 14:21

Maricá - Uma queimada em um matagal ao lado do Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara no bairro de São José do Imbassaí, causou um incêndio de grande proporção no início da tarde desta segunda-feira (24) e ainda está sendo combatido até a publicação desta matéria.

Segundo relatos, o receio é de que as chamas cheguem até o muro do hospital, o fogo deixou funcionários do Hospital e pacientes em estado de alerta.

Bombeiros do Destacamento de Maricá foram chamados e estão utilizando hidrantes do próprio hospital para combater as chamas, porque as duas viaturas de Salvamentos Auto Bomba que transportam água nas ocorrências do Corpo de Bombeiros estão quebradas.

Funcionários do Hospital que atuam como Bombeiros Civis também estão auxiliando no combate do fogo e uma viatura do Corpo de Bombeiros de Niterói veio para Maricá ajudar no combate ao incêndio.