Restaurante Escola oferece curso de capacitação de foma gratuita - Foto: Gabriel Ferreira

Restaurante Escola oferece curso de capacitação de foma gratuitaFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 26/06/2024 09:59 | Atualizado 26/06/2024 10:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza de 2 a 16 de julho uma série de workshops no Restaurante Escola, iniciativa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).

As inscrições são feitas pelo link do projeto (https://abre.ai/j51l) e acontecem até domingo (30/06). É necessário ser morador da cidade e também haverá uma turma infanto-juvenil, com idades entre 6 e 18 anos.



Ao todo, são 40 vagas por curso com temas sobre marketing e vendas, educação ambiental, alimentação saudável, plantas alimentícias não convencionais, farinhas funcionais sem glúten, boas práticas de manipulação de alimentos, gerenciamento de resíduos, culinária saudável e sustentável, e chefinho mirim.



Inaugurado em fevereiro, o Restaurante Escola oferece 70 cursos (10 presenciais e 60 online), com carga horária de 20 a 196 horas, para formação profissional dos moradores. O espaço fica na Rua Nossa Senhora do Amparo, nº 20, no Centro.

Confira a programação:

02/07 – 18h às 21h – Marketing e Vendas com Bruna Menezes



03/07 – 13h às 16h – Educação Ambiental com Dyego Legentil



05/07 – 13h às 16h / 18h às 21h – Alimentação Saudável com Cristina Lontro



08/07 – 13h às 16h / 18h às 21h – Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc's) com a cheff Ana Paula



09/07 – 13h às 16h – Farinhas Funcionais sem Glúten com Suzi Clementino



10/07 – 13h às 16h / 18h às 21h – Boas Práticas de Manipulação de Alimentos com Cristina Lontro



11/07 – 9h às 11h – Comportamento Consciente e Gerenciamento de Resíduos com Simone Duarte



12/07 – 9h às 12h – Culinária Saudável e Sustentável com Paula Salles



15 e 16/07 – 9h às 10h30 (6 a 8 anos) / 10h30 às 12h (9 a 11 anos) / 14h às 15h30 (12 a 13 anos) / 15h30 às 17h (15 a 17 anos) / 18h às 21h (16 a 18 anos) – Chefinho Mirim com a cheff Ana Paula