Aulas abrangentes que preparam os alunos para todas as disciplinas - Foto: Divulgação

Aulas abrangentes que preparam os alunos para todas as disciplinasFoto: Divulgação

Publicado 25/06/2024 14:21 | Atualizado 25/06/2024 14:28

Maricá - O Pré-UERJ de Maricá está oferecendo uma oportunidade única para os estudantes que buscam ingressar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com vagas abertas para o exame discursivo em 3 de dezembro, o programa destaca-se por suas aulas abrangentes que preparam os alunos para todas as disciplinas, incluindo redação, história, matemática, biologia, química, português, literatura, geografia, física e inglês.

Iniciando as aulas em 01 de julho, o Pré-UERJ Maricá requer que os alunos tenham realizado o primeiro exame de qualificação, realizado em 9 de junho, para participar desse processo preparatório.

No ano passado, o Pré-UERJ Maricá fez história ao aprovar 105 estudantes em diversos cursos da UERJ, evidenciando o compromisso com a excelência acadêmica e o sucesso dos seus participantes.

Os resultados do 1º exame de qualificação deste ano demonstram o alto nível de preparo dos alunos envolvidos, com 60 alunos classificados como A, 85 com B e 79 com C.

As aulas, ministradas de forma online, são acessíveis a estudantes de todo o estado do Rio de Janeiro, de forma totalmente gratuita, promovendo a igualdade de oportunidades e a democratização do ensino.

O Pré-UERJ Maricá é um projeto essencial da Secretaria de Educação, liderado pelo Secretário de Educação Márcio Jardim, que visa não apenas preparar os alunos para os desafios acadêmicos, mas também para a vida.

Para mais informações e inscrições, contate:

- William Campos: 21 996065198

- Thais Maria: 21 96952 3981

- Isabela Lopes: 21 983929373

- Thaís Costa: 21 967680093

- Agatha: 21 981505865