Jardim de Infância em MaricáFoto: Clarildo Menezes

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou nesta quarta-feira (03) o Jardim de Infância Municipal Professor Ricardo Couto de Aguiar (JIM) Tio Ricardo, na Rua Oswaldo Lima, lote 8, quadra 63, em Araçatiba. A unidade vai atender inicialmente 75 alunos do Maternal 1 (2 anos) em período parcial, podendo chegar a 120 crianças no próximo ano.

A escola possui quatro salas de aula com equipamentos lúdicos para desenvolver a psicomotricidade das crianças, uma sala multimídia, secretaria e cozinha. O espaço contém ainda área verde com uma horta para os pequenos aprenderem a lidar com os produtos da terra desde os primeiros anos de vida e um parque infantil.

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, ressaltou o valor da creche para a educação infantil, como sendo esta uma porta de entrada para a trajetória dos alunos. “Temos um sonho em comum que nos unifica a partir da premissa de que a educação é um valor maior que precisa ser construído por nós no dia a dia da nossa cidade. E quando isso é feito com amor, dedicação, com senso de compromisso com outro, o que vamos colher de fato, é o que estamos colhendo hoje. Um lugar que agrada os olhos, desperta um desejo permanente de uma admiração pelas feituras e o sonho de formamos essa gurizada”, afirmou o prefeito.

O secretário de Educação Márcio Jardim falou da emoção de inaugurar mais uma creche no município. “Sensação de muita felicidade, porque quando entregamos uma escola como essa aqui, estamos entregando realizações. É onde começa a se materializar a realização de sonhos. Então, o coração da gente tem esse grau de satisfação, de alegria, de saber que é mais do que uma simples construção física, e sim, uma luz e um farol de esperança para gerações futuras”, afirmou o secretário.

Em seu discurso, a diretora da unidade, Tatiana Rangel, expressou sua gratidão pelo município proporcionar mais um espaço de aprendizado para as crianças. “Esse é um momento de grande alegria, pois estamos testemunhando o nascimento de um espaço dedicado ao desenvolvimento, ao aprendizado e ao crescimento das nossas crianças. É aqui que nossos pequenos começarão a explorar o mundo ao seu redor, a desenvolver suas habilidades sociais, emocionais e cognitivas, e a construir os alicerces que sustentarão toda a sua vida acadêmica e pessoal”, declarou.

O secretário de Governo, Gabriel Guimarães, destacou o importante papel que a escola exerce na formação do cidadão. “Para ter uma sociedade que não tenha destrato com o próximo, precisamos de espaços e escolas que tenham a ideia de cidadania, de desenvolver as crianças para terem autonomia na vida delas, que, com certeza, a consequência disso é uma sociedade que vai ter uma outra forma de ver, que não é tratando o outro com ódio”, comentou.

Professor Ricardo Couto Aguiar



Ricardo Couto de Aguiar foi um destacado profissional na área de ciências biológicas. Formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, com uma carreira consolidada ao longo de muitos anos, dedicou-se intensamente à educação, tanto no ensino médio quanto em iniciativas acadêmicas.



Participou ativamente em diversos cursos e seminários promovidos pela Academia Brasileira de Ciência, contribuindo para a promoção e aprimoramento da educação. Exerceu a função de professor docente no Colégio Estadual Elisiário Mata e no Colégio Estadual Francisco José do Nascimento.

Pelo fato de os familiares residirem em São Paulo, eles não puderam comparecer à solenidade. Porém, a arquiteta Tânia Andrade, que trabalhou e conviveu com o homenageado, leu a mensagem enviada pela prima do Ricardo, a Adriana.

“Confesso que fiquei bastante surpresa com a homenagem, mas extremamente feliz porque Ricardo sempre foi uma pessoa carinhosa, amiga, prestativa e disponível para ajudar. Caminhamos juntos por bastante tempo e compartilhamos muitas experiências juntos. Sei o quanto ele amava dar aula, ensinar, compartilhar conhecimentos e ver o crescimento dos seus alunos. Em nome de nossa família, agradeço a homenagem feita a ele e tenho certeza de que ficaria muito feliz por todo esse reconhecimento. Escola Tio Ricardo Couto”, reproduziu a mensagem a engenheira e arquiteta Tânia Andrade.