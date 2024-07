Pet para adoção - Foto: Clarildo Menezes

Pet para adoçãoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 03/07/2024 15:10 | Atualizado 03/07/2024 15:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, promove no próximo sábado (06), das 9h às 13h, a campanha de adoção de cães e gatos na Praça do Barroco, em Itaipuaçu. A ação, que busca encontrar novo lar para os animais resgatados das ruas ou disponibilizados por cidadãos, é realizada em conjunto com protetores do município, voluntários que resgatam e abrigam os animais até o momento da adoção.

Antes da adoção, os animais passam por processo de aplicação de vermífugo e os adultos são castrados. A secretaria também oferece castração para filhotes adotados a partir dos seis meses de idade.

Documentos necessários são: Identidade, CPF, Comprovante de residência e ser maior de 18 anos.

Campanha também acontece on-line

A campanha de doação também é disponibilizada on-line pelas redes sociais da secretaria (Instagram, Facebook ou WhatsApp). Interessados em adotar um amigo podem entrar em contato pelo Facebook: Proteção Animal Maricá; Instagram: @secpa.marica ou pelo WhatsApp (21) 97556-7695, das 8h às 17h.