Construção IrregularFoto: Bernardo Gomes

Publicado 02/07/2024 13:17

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Grupo de Apoio Técnico Especializado em Demolições (Gated), demoliu nesta terça-feira (02) uma casa em construção em São José do Imbassaí. O imóvel estava sendo erguido no canteiro de obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que vai atender o bairro.

Essa foi a sétima ação do Gated este ano, sendo a 29º construção irregular derrubada em 2024. A casa demolida ainda não estava sendo habitada. Vale lembrar que a Prefeitura de Maricá assinou, em maio, um acordo de cooperação técnica com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para coibir esse tipo de irregularidade no município.

Participaram da ação as secretarias de Urbanismo, Cidade Sustentável, Iluminação Pública, Trânsito e Engenharia Viária, além da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá e Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal e policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).

O Grupo de Apoio Técnico Especializado em Demolições (Gated) foi criado em novembro de 2021 para evitar construções irregulares e em áreas públicas. O trabalho do Gated está sendo intensificado desde 2022, e já atuou em diversos locais, como Itaipuaçu, Spar, Jacaroá, Jardim Interlagos, Bambuí, Cordeirinho, Mumbuca e Condado.

O grupo é formado pelas secretarias de Urbanismo, Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Trânsito, Iluminação Pública, Proteção e Defesa Civil, Comunicação Social, Habitação e Assentamentos Humanos, Cidade Sustentável e Assistência Social; pela Procuradoria Geral do Município; pela autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar); e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

As denúncias sobre a venda ilegal de terrenos, uso impróprio do solo e construções irregulares são feitas pelo número de telefone (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo do Disque Denúncia. Na Secretaria de Urbanismo, as informações sobre construções irregulares podem ser comunicadas pelo número de telefone (21) 3731-9777 ou e-mail: maricafiscalizacaourb@gmail.com (distritos Centro e Ponta Negra) e pelo WhatsApp (21) 97259-9213 ou e-mail: denuncia.urbitaipuacu@gmail.com (Inoã e Itaipuaçu).