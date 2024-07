O Deputado Federal Quaquá e Hildegard Angel, responsável pelo acervo - Foto: Divulgação

Publicado 01/07/2024 15:26 | Atualizado 01/07/2024 15:52

Maricá - A cidade de Maricá vai se tornar parceira do Instituto Zuzu Angel na missão de contar a história do Brasil por meio da união entre moda, memória, brasilidade e democracia. O deputado Washington Quaquá, pré-candidato à prefeitura da cidade, visitou nesta segunda feira a Casa Zuzu Angel, na Usina, Zona Norte do Rio, a convite de Hildegard Angel. A jornalista é filha de Zuzu e responsável pelo maior acervo de moda do País.

A coleção tem mais de 6 mil peças desenhadas por Zuzu, estilista de fama mundial que foi morta em 1976 pela Ditadura Militar, e por outros ícones da moda como Denner, Clodovil e Gerson. A proposta é criar em Maricá uma escola de moda e um espaço para alocar a tradicional cooperativa de tapeceiras do bairro do Espraiado.

“Maricá precisa transformar a riqueza do petróleo em economia criativa. Levar o Instituto Zuzu Angel para lá será uma imensa contribuição para a cidade e para o País. E além desse acervo riquíssimo, que tem até vestido usado pela Princesa Diana, vamos implantar uma escola de alta moda e costura para formar nossos jovens e transformar Maricá no grande centro criativo da moda do País”, disse Quaquá, que esteve acompanhado da esposa, a empresária Gabriela Siqueira Lopes. O ator José de Abreu também esteve no encontro.

Hilde Angel e seu marido, o engenheiro Francis Bogossian, apresentaram ao casal de Maricá o histórico casarão do século XIX onde fica a Casa Zuzu Angel. A jornalista ressaltou a importância da entidade como centro de preservação da memória da moda brasileira e destacou o legado de sua mãe na luta pela democracia. Hilde é irmã do ativista político Stuart Angel Jones, preso e assassinado em 1971 por militares da Aeronáutica na ditadura.

“Minha mãe foi inovadora na moda e um ícone da defesa da democracia e dos Direitos Humanos. Zuzu Angel foi a única das ativistas que conseguiu derrubar um ministro da Aeronáutica e o comandante da Base Aérea do Galeão durante a ditadura. Sua moda é uma bandeira desse Brasil que Maricá representará tão bem”, completou Hilde Angel.