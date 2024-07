Ressaca atinge as ruas - Foto: Carlos Alberto

Ressaca atinge as ruas Foto: Carlos Alberto

Publicado 01/07/2024 08:43

Maricá - A Marinha do Brasil através do Centro de Hidrografia, emitiu um alerta de ressaca que continuará a atingir o litoral Maricaense, nesta segunda-feira (01) e de acordo com o relatório as ondas poderão atingir até três metros nas praias da cidade.

O alerta foi emitido no último sábado (29) e já no domingo (30)

o mar revolto invadiu a Avenida Maisa, que atrapalhou a passagem de veículos após a Ponte da Barra.

Veículos que trafegavam pela área relataram ter que reduzir a velocidade para conseguir cruzar a avenida que estava alagada.

A Defesa Civil ainda informou que estará de prontidão para auxiliar os munícipes, porém é importante que a população mantenha-se distante dos banhos de mar.

Ainda segundo o relatório, a ressaca deverá durar quatro dias.