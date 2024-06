Viatura da Sectran - Foto: Elsson Campos

Publicado 28/06/2024 10:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), iniciou na noite desta quinta-feira (27), a implantação do sistema viário binário do Centro, que vai remodelar todo o acesso e tráfego de veículos na cidade. O projeto, que já começa a funcionar nesta sexta-feira (28), é resultado de um estudo desenvolvido com base nas condições atuais do tráfego e de sucessivas prospecções de cenários e soluções para a região realizados nos últimos três anos.

Nesta primeira fase, as intervenções incluíram a retirada da rotatória da Mumbuca, a semaforização de cruzamentos; a ampliação da malha cicloviária; a adequação das faixas de pedestres, baias de ônibus, vagas exclusivas e calçadas de acordo com os padrões normativos e a criação e regulamentação das vagas de uso comum e de carga e descarga, além da alteração de sentido em algumas vias.

"Uma grande operação de mudança de fluxo está sendo feita em Maricá, vários sinais estão sendo instalados, estamos fazendo alteração de diversos sentidos de rua, pinturas para sinalizar novos sentidos e vamos precisar muito da compreensão nesse primeiro momento e dizer que tudo isso foi muito modelado e pensado para que a gente tenha uma reestruturação do trânsito, uma nova fluência, fazendo com que a gente tenha aqui um equilíbrio entre o fluxo de pedestres, entre o fluxo de veículos, de bicicleta, de ônibus, ou seja, a gente consiga harmonizar o Centro", destacou o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.



Veja as alterações viárias:

- As ruas Domício da Gama, Abreu Rangel e Vereador Francisco Sabino da Costa deixarão de ter sentido duplo de circulação e passarão a ter sentido único, que partirá do Hospital Municipal Conde Modesto Leal em direção à atual rotatória da Mumbuca;

- A Rua Barão de Inoã permanecerá no sentido atual, sendo ligada às ruas Silvino Alves da Siqueira, que terá inversão de sentido, e à Nossa Senhora do Amparo, que terá sentido único, oposto ao sentido das ruas Domício da Gama, Abreu Rangel e Vereador Francisco Sabino da Costa;

- A Rua Pereira Neves sofrerá inversão de sentido entre a Rua Domício da Gama e a Rua Nossa Senhora do Amparo, indo em direção à Rua Domício da Gama;

- A Rua Prefeito Hilário da Costa e Silva, no trecho que compreende as ruas Aloísio da Costa e Silva e Comandante Homero Queiroz da Silva, passará a ter sentido único, em direção à Rua Barão de Inoã. Mais à frente, no cruzamento da Rua Comandante Homero Queiroz da Silva com Rua Barão de Inoã, o sentido será inverso;

- A Rua Senador Macedo Soares sofrerá inversão de sentido, partindo da Rua Abreu Rangel até a Rua Ribeiro de Almeida;

- A Rua Athaíde Parreiras sofrerá inversão de sentido, partindo da Praça Conselheiro Macedo Soares até a Rua Abreu Rangel;

- A Rua Doutor Milton de Souza Pacheco terá sentido único em toda a sua extensão, partindo da Rua Joaquim Eugênio dos Santos e indo em direção à Rua Prefeito Hilário da Costa;

- A Rua Eraldo da Costa Marins terá sentido único em toda a sua extensão, partindo da Rua Doutor Milton de Souza Pacheco e indo em direção à rua Vereador Francisco Sabino da Costa;

- O trecho compreendido entre as ruas Senador Macedo Soares e Abreu Sodré sofrerá inversão de sentido, em direção à Rua Abreu Sodré.

Mudança no itinerário dos ônibus no Centro

Por conta da implantação do sistema viário binário, as linhas que anteriormente passavam pela Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, passarão a acessar a Rua Barão de Inoã, em seguida a Rua Álvares de Castro, Rua Silvino Alves Siqueira e a Avenida Nossa Senhora do Amparo, assim retornando ao itinerário normal.

Também haverá mudança no trajeto até a Rodoviária do Povo, onde todos os ônibus municipais que acessavam o terminal pela Avenida Roberto Silveira, passarão a entrar na Rua Mario Lopes de Fontoura, em seguida a Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, acessando a rodoviária pela nova entrada.

Pontos de ônibus realocados pela Sectran:

- Rua Joaquim Eugênio dos Santos

Ponto 1 (Referência: Loja Parada Certa Autopeças) será realocado para o Ponto 2 (Referência: Próximo ao Conselho Tutelar)

- Rua Barão de Inoã

Ponto 5 (Referência: Harpia Proteção Veicular) será realocado para o Ponto 6 (Referência: CEPT Professora Zilca Lopes da Fontoura)

- Avenida Nossa Senhora do Amparo

Ponto 8 (Referência: Praça da Bandeira) será realocado para o Ponto 9 (Referência: Condomínio Edifício Avenida)

- Rua Domício da Gama

Serão removidos os pontos 11 (Referência: Assistência Social) e 13 (Referência: Praça Orlando de Barros Pimentel)

- Rua Abreu Rangel

Serão removidos os pontos 15 (Referência: Galeria da Passagem) e 16 (Referência: Enel)

- Avenida Francisco Sabino da Costa

Ponto 18 (Referência: Estabelecimento Carvalho Doces) será realocado para o Ponto 17 (Referência: Supermercados Princesa)

Será removido o Ponto 19 (Referência: Estacionamento do mercado Supermarket)