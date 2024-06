Previsão de chuva em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 26/06/2024 17:30 | Atualizado 26/06/2024 17:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que continua a previsão de chuvas em decorrência da aproximação e passagem de frente fria pelo oceano próxima a costa do Estado segue influenciando as condições do tempo no município.

Nesta quinta-feira (27), o céu estará parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca e isolada, a partir da manhã. Os ventos terão intensidade fraca a moderada. A temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima de 25°C

Já na sexta-feira (28), o céu estará parcialmente nublado a poucas nuvens, sem previsão de chuva. Os ventos terão intensidade fraca a moderada. A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima de 34°C.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199 ou pelo whatsApp (21) 98294-3235.