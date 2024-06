O caso aconteceu na Praia das Amendoeiras em São José do Imbassaí - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

O caso aconteceu na Praia das Amendoeiras em São José do ImbassaíFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 26/06/2024 10:24

Maricá - Um homem de 80 anos esfaqueou um vizinho na tarde desta terça-feira (25), o caso aconteceu na Praia das Amendoeiras, no bairro de São José do Imbassaí.

Segundo informações, a vítima estava despejando lixo em um terreno baldio quando o idoso chegou indignado por conta do lixo despejado, e uma calorosa discussão teve início.

No meio da discussão o idoso foi em casa, buscou um facão e voltou atacando a vítima, começou a golpear o vizinho com várias facadas, a vítima tentou se defender colocando uma telha na frente do facão, porém o facão rompeu a telha e o braço do homem foi esfaqueado.

Outros vizinhos que presenciaram a briga acionaram a Polícia e o Corpo de Bombeiros que chegaram rapidamente e já deram início aos primeiros socorros no local.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara também no bairro.

A Polícia Militar não conseguiu encontrar o idoso que já não estava em casa. O caso foi registrado na 82ª DP no Centro da cidade.