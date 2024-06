Casa da Terceira Idade de Bambuí - Foto: Divulgação

Publicado 27/06/2024 13:57 | Atualizado 27/06/2024 13:57

Maricá - A casa da Terceira Idade de Bambuí (Rua 38, lote 20, quadra 50) recebeu na manhã desta quinta-feira (27) a peça de teatro com a companhia Máscaras, apresentando o espetáculo "Zum ou Zois", que faz parte do Programa Municipal de Arte e Cultura (Proac) da Secretaria de Cultura de Maricá. A casa é voltada para o público idoso com diversas atividades gratuitas.

Para realizar a inscrição, os idosos devem ter mais de 60 anos e ir até a Casa da Terceira Idade, portanto atestado médico original e cópia (somente para atividade física) de apto para realização das atividades, uma foto 3×4, cópias de identidade, CPF e comprovante de residência. Mais informações sobre as oficinas e atividades da Secretaria de Políticas da Terceira Idade podem ser obtidas pelo número (21) 99570-6685.

Sobre a Secretaria

A Secretaria de Políticas para a Terceira Idade tem o objetivo de assegurar os direitos sociais aos idosos que moram na cidade de Maricá. A pasta coloca à disposição casas e núcleos que ofertam ações de inclusão, como as atividades de oficina, terapias, passeios e bailes. Além disso, oferece oficinas de dança cigana, alongamento, ginástica, zumba, hidromassagem, yoga, fuxico, entre outras.