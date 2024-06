Cine Henfil - Foto: Elsson Campos

Cine HenfilFoto: Elsson Campos

Publicado 26/06/2024 17:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, divulga a programação de filmes em cartaz nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de junho no Cine Henfil, no Centro, com ênfase para o longa-metragem "A Glória e a Graça" e uma homenagem a Flávio Tambellini, diretor da obra. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link (https://abre.ai/iN6Z), escolher o filme e reservar seu assento. É necessário chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Na programação também haverá os curtas-metragens, "Cine Clube Incubadora: Deus e o Diabo na Terra do Sol", "Cine Conhecimento com Ancelmo Vasconcelos: Buena Vista Social Club", "Família Craft e o Código da 20", "Bufo & Spallanzani", "Um Copo de Cólera", "A Ostra e o Vento", além de "Malu de Bicicleta".

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Quinta-feira (27)

18h – Cine Conhecimento com Ancelmo Vasconcelos: Buena Vista Social Club - Em 1996, o guitarrista Ry Cooder foi a Cuba gravar um CD com músicos que estavam no ostracismo. Dois anos depois, ele voltou à ilha na companhia do cineasta Wim Wenders e de uma pequena equipe para filmar o documentário. Em seu testemunho, Wenders se isenta de comentários políticos e privilegia a riqueza da música e a sabedoria dos veteranos. Classificação 10 anos.

Sexta-feira (28)

19h – A Glória e a Graça - Presença do Diretor Flávio Tambellini Graça é uma mãe solteira que descobre estar com um aneurisma cerebral impossível de ser operado. Sem família ou qualquer pessoa para cuidar dos seus filhos no eventual caso de sua morte, ela decide ir atrás do irmão, Luiz Carlos, que não vê há 15 anos. Graça é surpreendida ao se deparar com Glória, que deixou de ser Luiz Carlos há anos e agora diz viver uma vida completa e bem-sucedida. Graça explica a sua situação à irmã e, juntas, decidem restabelecer os vínculos familiares. Classificação 14 anos.

Sábado (29)

15h - Família Craft e o Código da 20 - Os amigos Baixamemoria, Cronosplays e Spok sonham viver suas aventuras de vídeo game em um mundo real. Por isso vão ajudar Ana a achar um tesouro perdido, precisando decifrar o "Código da 20". Mas o Professor também está atrás do tal tesouro, por isso o trio conta com a ajuda do AuthenticGames para isso. Classificação livre.

17h – Bufo & Spallanzani - Um detetive da Companhia Panamericana de Seguros, Ivan Canabrava (José Mayer) investiga a morte de um fazendeiro que ocorreu logo após a contratação de um seguro de um milhão de dólares. Com seu envolvimento nas investigações cada vez maior e descoberta de diversos segredos, ele consegue irritar seu chefe. Classificação 18 anos.

19h – Um Copo de Cólera. Nos arredores de São Paulo, um ex-ativista constrói em uma chácara um mundo à parte. Após uma noite de amor intenso com uma jornalista politizada, todo o clima desaparece quando ele tem um ataque de cólera quando nota que as saúvas fizeram um rombo na sua cerca viva. Este fato, que normalmente não teria maiores consequências, gera inúmeras acusações por ambas as partes. Classificação 18 anos.

Domingo (30/06)

15h – Família Craft e o Código da 20

17h – A Ostra e o Vento - A jovem Marcela vive com seu pai, o faroleiro José, e o velho Daniel em uma ilha. O único contato da menina com o mundo exterior é com uma embarcação de quatro marinheiros. Na adolescência, Marcela passa a sentir sua sexualidade e seus anseios de viver de forma mais intensa. Classificação 12 anos.

19h – Malu de Bicicleta - Luiz Mário é um empresário mulherengo, que trabalha com a noite paulistana e coleciona casos amorosos. Apesar disto, não consegue realmente se envolver com nenhuma delas. Um dia, no Rio de Janeiro, é atropelado de bicicleta por Malu na ciclovia do Leblon. Eles logo se envolvem e vivem um romance perfeito, que apenas é abalado devido a uma enigmática carta de amor. Classificação 16 anos.