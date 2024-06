Carro roubado que o ladrão dirigia no ato da prisão - Foto: Jornal O DIA

Publicado 27/06/2024 09:12 | Atualizado 27/06/2024 09:13

Maricá - Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam na tarde desta quarta-feira (26) um ladrão de veículos responsável por vários furtos na cidade, a prisão aconteceu na Estrada Velha de Maricá no bairro de São José do Imbassaí.

Segundo informações, agentes do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) que estavam realizando um patrulhamento de rotina, tiveram sua atenção para um automóvel Voyage de cor preto na abordagem perceberam que o condutor do veículo de tratava de um elemento que roubava carros no município, vulgo "Joãozinho" e após uma averiguação no sistema constatou-se que o elemento estava dirigindo o Voyage que também era roubado.

"Joãozinho" foi preso e levado para a 82ª DP no Centro de Maricá.