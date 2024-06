11 anos da moeda social Mumbuca - Foto: Divulgação

11 anos da moeda social MumbucaFoto: Divulgação

Publicado 27/06/2024 16:38 | Atualizado 27/06/2024 16:41

Maricá - Criada em 2013 para contribuir com o desenvolvimento econômico e social de Maricá, a Moeda Social Mumbuca completou, em junho, 11 anos de existência. Atualmente, são mais de 130 mil correntistas, entre recebedores de benefícios e empreendimentos cadastrados. Ao todo, são 20 mil transações por minuto. Entre 2018 e 2024, cerca de R$ 3 bilhões foram movimentados. 20% da economia local passa pela moeda social.

Mais do que números, cada dado representa uma pessoa. E a atuação do Banco Comunitário Popular de Maricá, o Banco Mumbuca, tem o foco de humanizar essa relação – na maior parte dos bancos tradicionais, fria e meramente comercial. O maior banco comunitário da América Latina tem, ao todo, 133 mil usuários, sendo a maior parte de beneficiários de programas sociais e outros 16 mil comércios e prestadores de serviço.

"Estamos construindo ao longo dos últimos anos um programa que é uma potência da nossa economia. A partir da Moeda Social Mumbuca, estamos vendo as pessoas empreendendo na nossa cidade, produzindo emprego e renda. Nossa população se apossou da Mumbuca enquanto um elemento de mais igualdade, distribuição de renda e cuidado com as pessoas. Cuidar da renda da nossa população é um valor inerente a cada um de nós e estamos muito comprometidos a seguir pavimentando esse caminho", avaliou o prefeito de Maricá Fabiano Horta.

Relação que cria laços. "Todos que nos perguntam sobre a Moeda Social Mumbuca nos perguntam de números. Eles são impressionantes e todos sabemos disso. Mas, para nós, não são apenas números. São pessoas, é a dona Maria, é o seu José, é o seu Erlei, é a dona Guilherme, são pessoas que param e vem tomar café com a gente. São laços criados por conta da Moeda Social Mumbuca", contou Manuela Mello, presidente do Banco Mumbuca. Vale frisar que mais de 200 atendimentos presenciais são realizados em cada agência do banco, sem contar os contatos por telefone, WhatsApp ou redes sociais.

"Sempre estabelecemos uma relação muito próxima com os usuários da moeda. O crescimento da Mumbuca está diretamente atrelado ao pagamento dos benefícios sociais por meio dela, mas a capilaridade se dá pelo trabalho da equipe nas ruas. Desde 2013 estamos nas ruas batendo de porta em porta, dialogando, explicando o que é a moeda social, quais os benefícios, explicando os conceitos de economia solidária, que é muito maior que a moeda e o próprio banco", disse Manuela.

Grande parte dos diretamente envolvidos com a Moeda Social Mumbuca, seja beneficiário, comerciante ou funcionário do Banco Mumbuca, são mulheres. "Todos os programas sociais pagos pela Moeda Social são pagos majoritariamente para mulheres. RBC, PPT, Auxílio Cuidar, MumbuCão, Recomeçar sem Violência... Temos vários benefícios em decorrência da moeda, e um dos benefícios indiretos é a empregabilidade, sobretudo para as mulheres. Aqui dentro do banco, o maior fluxo de atendidos e funcionários, o público é majoritariamente feminino", apontou.

Desenvolvimento e Fomento

Outra iniciativa do banco foi a criação de uma incubadora, ampliada por conta da criação do Programa de Proteção ao Trabalhador (PPT). Em setembro de 2021 foi criada a incubadora 'Sementes', que conta com uma equipe multidisciplinar com advogados, contadores, profissionais de Administração, Marketing, para auxiliar os empreendimentos da cidade. Pouco tempo depois, o Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) foi extinto e criado o Programa de Proteção ao Trabalhador (PPT), que exige a formalização e a qualificação do empreendedor beneficiário.

A Moeda Social Mumbuca tem um papel fundamental para a economia local, contribuindo para garantir o futuro pós royalties. Importante frisar que o Banco Mumbuca, hoje, é o maior banco comunitário da América Latina, levando-se em conta o volume de transações.