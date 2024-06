Ônibus Vermelinho - Foto: Divulgação

Publicado 28/06/2024 10:45

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), divulga nesta quinta-feira (27), a mudança no itinerário dos ônibus vermelhinhos no Centro. Além das alterações no itinerário, que começam nesta sexta-feira (28), pontos de ônibus serão reposicionados pela Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran).

Por conta da implantação do sistema viário binário, as linhas que anteriormente passavam pela Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, passarão a acessar a Rua Barão de Inoã, em seguida a Rua Álvares de Castro, Rua Silvino Alves Siqueira e a Avenida Nossa Senhora do Amparo, assim retornando ao itinerário normal.

Também haverá mudança no trajeto até a Rodoviária do Povo, onde todos os ônibus municipais que acessavam o terminal pela Avenida Roberto Silveira, passarão a entrar na Rua Mario Lopes de Fontoura, em seguida a Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, acessando a rodoviária pela nova entrada.

A Secretaria de Trânsito informa que haverá reposicionamento dos pontos de ônibus da Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa (sentido Centro), que serão realocados para a Rua Barão de Inoã.

Linhas que não acessam mais a Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa - sentido Centro: E02 (Centro x Ponta Negra), E02A (Centro x Ponta Negra - Expresso), E12 (Centro x Barra), E08 (Centro x Jacaroá - via Amizade), E08A (Centro x Jacaroá - via Amizade/Campo), E09 (Centro x Guaratiba - via Caju/Interlagos/Ponte Preta), E09A (Centro x Jacaroá - via Caju/Interlagos/Rua 110), E24A (Centro x Inoã - via São José/Avenida/Circular), E30A (Centro x Recanto - via Avenida/Vivendas) e E30B (Centro x Terminal de Itaipuaçu).

Sistema binário do Centro

Nesta quinta-feira (27/06), a Prefeitura realizou a implantação do sistema viário binário do Centro, que vai remodelar todo o acesso e tráfego de veículos na cidade. O projeto é resultado de um estudo desenvolvido com base nas condições atuais do tráfego e de sucessivas prospecções de cenários e soluções para a região realizados nos últimos três anos.

Nesta primeira fase, as intervenções incluem a retirada da rotatória da Mumbuca, a semaforização de cruzamentos; a ampliação da malha cicloviária; a adequação das faixas de pedestres, baias de ônibus, vagas exclusivas e calçadas de acordo com os padrões normativos e a criação e regulamentação das vagas de uso comum e de carga e descarga, além da alteração de sentido em algumas vias.

Pontos de ônibus realocados pela Sectran:

Rua Joaquim Eugênio dos Santos

Ponto 1 (Referência: Loja Parada Certa Autopeças) será realocado para o Ponto 2 (Referência: Próximo ao Conselho Tutelar)

Rua Barão de Inoã

Ponto 5 (Referência: Harpia Proteção Veicular) será realocado para o Ponto 6 (Referência: CEPT Professora Zilca Lopes da Fontoura)

Avenida Nossa Senhora do Amparo

Ponto 8 (Referência: Praça da Bandeira) será realocado para o Ponto 9 (Referência: Condomínio Edifício Avenida)

Rua Domício da Gama

Serão removidos os pontos 11 (Referência: Assistência Social) e 13 (Referência: Praça Orlando de Barros Pimentel)

Rua Abreu Rangel

Serão removidos os pontos 15 (Referência: Galeria da Passagem) e 16 (Referência: Enel)

Avenida Francisco Sabino da Costa

Ponto 18 (Referência: Estabelecimento Carvalho Doces) será realocado para o Ponto 17 (Referência: Supermercados Princesa)

Será removido o Ponto 19 (Referência: Estacionamento do mercado Supermarket)