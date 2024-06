Drogas apreendidas - Fotp: Jornal O DIA

Drogas apreendidasFotp: Jornal O DIA

Publicado 28/06/2024 13:33 | Atualizado 28/06/2024 13:34

Maricá - Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam na tarde desta quinta-feira (27) um suspeito de tráfico de drogas, o caso aconteceu no Condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu.

Os agentes do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) estavam realizando um patrulhamento de rotina com o objetivo de intensificar o combate aos crimes da localidade, quando avistaram um elemento com atitude suspeita ele estava próximo a sacolas plásticas que estavam debaixo de uma mesa.

Ao descerem da viatura, os agentes averiguaram que dentro das sacolas havia uma quantidade variada de entorpecentes.

Todo o material foi apreendido e o suspeito levado para a 82ª DP no Centro da cidade.