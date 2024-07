Material apreendido - Foto: Carlos Alberto

Publicado 01/07/2024 14:20 | Atualizado 01/07/2024 14:26

Maricá - Armas, drogas e até uma "touca ninja" foram encontradas e apreendidas na casa do homem que atirou na Guarda Municipal, o caso aconteceu no último sábado (29) no bairro de Cordeirinho, região oceânica da cidade.

A apreensão aconteceu nesta segunda-feira (01) em uma ação realizada por agentes da Polícia Civil 82ª DP.

Foram apreendidas duas armas; uma pistola calibre 40 e outra 9mm, o elemento já havia sido preso após o caso do último sábado.

Uma das armas estava escondida dentro de uma panela elétrica e a outra no banco do seu automóvel, muitas drogas também foram encontradas na residência, além da "touca ninja".