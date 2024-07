Evento Favela Potência em Inoã - Foto: João Costa

Publicado 02/07/2024 09:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e em parceria com o programa Maricá das Artes, promove nesta sexta-feira (05), a partir das 16h30, a 2ª edição do "Favela é Potência" no residencial Carlos Alberto Soares de Freitas (condomínio do programa Minha Casa Minha Vida), em Inoã. O evento, que acontece mensalmente, desenvolve ações conjuntas nas favelas de Maricá com o objetivo de fomentar, incentivar e despertar habilidades artísticas e culturais, revelando talentos e solidificando a arte e suas múltiplas linguagens, utilizando-se da cultura como instrumento de transformação social. Este mês a programação levará DJ, apresentações circenses, danças, trancistas para as mulheres e musicalização.

Confira a programação:

16h30 – Início das atividades com DJ CODI e as músicas mais tocadas nas redes

sociais.

16h45 – Aquecimento com Jordan River, vem mostrar sua dança!

17h – Momento "Vem dançar Tiktokers": Espaço para os moradores mostrarem as

coreografias mais pedidas das redes sociais ao som do DJ CODI

17h – Início do atendimento das trancistas Claudete e Chirley (17h às 19h, conforme

chegada, chegue cedo ao local para garantir sua vaga, pois são limitadas)

17h30 – Atividades circenses com Caravana da Cultura e Circo da Silva. Vem aprender

malabares com David Malabares e se divertir com a palhaçaria do Particípio Pretérito.

18h – Batalha do passinho com os talentos do MCMV INOÃ com DJ CODI e

apresentação Jovem Cerebral.

18h20 - Apresentação Mc's Sargento e Rony e o "BAILE FUNK DAS ANTIGAS".