Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Hospital Municipal Dr. Ernesto Che GuevaraFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 02/07/2024 11:45 | Atualizado 02/07/2024 11:45

Maricá - Na manhã desta terça-feira (02) um motociclista ficou gravemente ferido por conta de um grave acidente de trânsito no centro do município.

Segundo informações, o caso aconteceu no cruzamento da Rua Pereira Neves com Rua Walter, quando um automóvel que trafegava pela rua tentou realizar uma manobra de conversão quando foi atingido violentamente por uma motocicleta que vinha atrás e não conseguiu frear a tempo se chocando contra a lateral traseira do carro.

O impacto da colisão foi muito forte e o motociclista permaneceu caído no chão e o seu corpo ficou repleto de ferimentos, populares chamaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) que chegou rapidamente até o local onde prestou os primeiros socorros e em seguida a vítima foi levada para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara no bairro de São José do Imbassaí.