MamógrafoFoto: Elsson Campos

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, entregou nesta terça-feira (02/07) o novo mamógrafo digital da cidade, que passa a funcionar no Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT), no Flamengo, através de agendamentos pela Central de Regulação do município. O equipamento de ponta tem capacidade para realizar 560 mamografias por mês. Dessa forma, será oferecido um diagnóstico mais rápido e qualificado, o que promove mais qualidade de vida e bem-estar às mulheres acolhidas no município.

Maricá já realiza mamografias através de serviço contratualizado, que segue em operação realizando em média 240 exames. Com a chegada do novo equipamento adquirido, a capacidade de exames de imagem para o diagnóstico precoce do câncer de mama no município será três vezes maior, chegando a 800 mamografias por mês, priorizando os casos mais graves e seguindo os critérios de classificação do Sistema Único de Saúde (SUS).

O prefeito Fabiano Horta afirmou que o mamógrafo permitirá agilizar o fluxo de exames e proporcionar mais bem-estar à população.

“A partir de agora, 140 mulheres por semana vão poder utilizar esse aparelho. Isso é um crescimento significativo, pois a gente salta de quase 3 mil exames por ano, pra escala de quase 10 mil. Maricá passa a ter potência de realizar, a partir de hoje e em seu território, a precocidade do diagnóstico que faz com que a efetividade do tratamento e da cura se deem. E a gente vai continuar trabalhando para expandir essa capacidade e seguir construindo essa dignidade que o SUS tem como um desafio, que é cuidar e proteger a vida das nossas mulheres”, destacou o prefeito.

A secretária de Saúde, Juliana Nogueira, destacou a importância do equipamento para um diagnóstico assertivo e que faz a diferença.

“O câncer ele tem cura, o câncer de mama ele tem cura, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura. Por isso esse equipamento é de extrema importância da saúde da mulher, da saúde das mamas. A mamografia ela tem dois objetivos, a mamografia de rastreio que é o principal exame confirmado pela literatura para o diagnóstico precoce do câncer de mama e a mamografia diagnóstica, quando existe alguma característica que precisa ser investigada. Tudo isso nós faremos aqui, agora com mais agilidade e qualidade para as nossas mulheres”, enalteceu a secretária.

Centro de Diagnóstico e Tratamento recebe melhorias

O CDT está passando por uma importante readequação para melhor acolher os usuários. A reestruturação inclui a modernização dos equipamentos e a otimização dos espaços de atendimento, garantindo mais conforto e eficiência para os pacientes e profissionais de saúde. Em breve, o local também receberá outros aparelhos essenciais para otimizar os procedimentos oferecidos, incluindo um novo raio-X.

A unidade realiza mais de 20 tipos de procedimentos, como eletrocardiograma, eletroencefalograma, teste ergométrico, audiometria, diversos tipos de ultrassonografia, entre outros. No local também são feitas consultas de nutrição, dermatologia, otorrinolaringologia e planejamento familiar. São, em média, 3.500 atendimentos por mês.