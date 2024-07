Pistola Spark - Foto: Divulgação

Publicado 04/07/2024 12:07

Maricá - Nesta quinta-feira (04) O Secretário da Ordem Pública, o Coronel da Polícia Militar Julio Veras, anunciou em sua rede social que a Guarda Municipal do município receberá armas de choque para ajudar no combate à desordem, reforçando o patrulhamento.

Serão disponibilizados aos Agentes, spray de pimenta, gás lacrimogêneo e pistolas spark que são armas que atiram dardos que soltam uma descarga elétrica, atingindo o sistema nervoso da vítima sem causar lesão permanente ou risco de morte, sessenta pistolas foram compradas.

Julio Veras escreveu no seu Instagram: " Retroceder? Jamais! Hoje, começamos o dia com uma excelente notícia. Na próxima semana receberemos nossos equipamentos com tecnologia não letal. Adquirimos 60 Pistolas Spark Z2.0" anunciou o Coronel.

Todos os Agentes da Guarda Municipal receberão treinamento para a utilização dos equipamentos.