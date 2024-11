Secretaria de políticas inclusivas - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 22/11/2024 20:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas e em parceria com o SENAI/SESI, iniciou nesta segunda-feira (22), as inscrições para o curso de informática, voltado à área administrativa. Serão ofertadas 16 vagas ao todo e a adesão acontece na própria secretaria até a próxima quinta-feira (28/11), ou até atingir o número total de inscritos.

Para realizar a matrícula, o estudante deve ter o ensino fundamental I completo, ter 16 anos, ser morador de Maricá, além de levar original e cópia dos seguintes documentos: Identificação civil, comprovante de residência e escolaridade.

O curso está previsto para começar no dia 2 de dezembro e as aulas serão no período da manhã, das 8h às 12h.