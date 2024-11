Polícia Civil - Foto: Arquivo Mais

Publicado 22/11/2024 10:26

Maricá - Policiais Militares do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV) recuperaram, na tarde desta quinta-feira (21), um carro roubado com sua carga na Serra do Calaboca, em Inoã, Maricá. O crime ocorreu por volta das 5h30, quando o motorista foi abordado por criminosos armados no km 12 da rodovia e teve o veículo levado.

Horas depois, durante patrulhamento na região da comunidade da Linha, em Rio do Ouro, os agentes foram informados sobre um veículo suspeito abandonado nas proximidades. Imediatamente, a equipe se deslocou até o local e encontrou o automóvel roubado, um Fiat Fiorino branco, com uma réplica de pistola no interior.

Pouco tempo após a recuperação do carro, o motorista apareceu no local e relatou aos policiais como o crime havia ocorrido. O veículo, junto com os itens encontrados, foi encaminhado para a 75ª Delegacia de Polícia (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado e segue em investigação.

A ação reforça a importância do patrulhamento ostensivo na região e demonstra a agilidade da polícia em recuperar bens roubados.