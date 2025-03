Vermelinho - Foto: Oberdan Bravo

VermelinhoFoto: Oberdan Bravo

Publicado 20/03/2025 18:06 | Atualizado 20/03/2025 18:07

Maricá - A Prefeitura da cidade, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), anuncia a ampliação dos horários da Linha E26 – Minha Casa Minha Vida, atendendo às solicitações dos moradores. A partir do dia 24 de março, a linha contará com 10 novos horários e intervalos reduzidos de 30 para 20 minutos, garantindo mais eficiência e conforto para os passageiros.

O reforço na operação beneficia diretamente os moradores do MCMV de Inoã e do MCMV de Itaipuaçu, tornando o deslocamento mais ágil e acessível. Essa melhoria é mais um passo na ampliação da mobilidade gratuita e de qualidade oferecida pelo município, que é referência nacional no transporte público com Tarifa Zero.

"Nosso objetivo é garantir que os usuários do transporte público tenham seu direito de ir e vir atendido da melhor maneira possível. Essa ampliação atende diretamente às necessidades da população e faz parte de um planejamento contínuo para aprimorar todo o sistema Tarifa Zero da cidade. Novas melhorias estão por vir, reforçando o compromisso da EPT com a mobilidade urbana de Maricá", destaca Celso Haddad, presidente da EPT.

Novos horários:

Saídas - Passarela de Inoã

04:50; 05:20; 05:50; 06:20; 06:40; 07:00; 07:20; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:20; 09:40; 10:00; 10:20; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:50; 20:10; 20:35; 21:20; 22:05; 23:05

Saídas - Minha Casa Minha Vida Itaipuaçu

05:45; 06:15; 06:45; 07:15; 07:35; 07:55; 08:15; 08:45; 09:05; 09:25; 09:45; 10:15; 10:35; 10:55; 11:15; 11:45; 12:05; 12:25; 12:45; 13:15; 13:35; 13:55; 14:15; 14:45; 15:05; 15:25; 15:45; 16:15; 16:35; 16:55; 17:15; 17:45; 18:05; 18:25; 18:45; 19:15; 19:35; 19:55; 20:15; 20:45; 21:05; 21:30; 22:15; 23:00; 00:00

Mais informações podem ser obtidas pelos canais de ouvidoria da EPT:

WhatsApp (21) 2638-1825

Aplicativo EPT Maricá (disponível para Android e iOS)