Marcelo Velho (secretário de Saúde de Maricá), Claudio Gimenez (presidente do ICTIM), prefeito Washington Quaquá e Gustavo Oliveira do Amaral (presidente da FUSVE) Foto: Danillo Oliveira - Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2025 15:26

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou que o município será sede do primeiro Centro de Protonterapia do Brasil destinado a um moderno tratamento contra câncer com uso de prótons – na prática, uma terapia que diminui radicalmente os efeitos colaterais no tratamento da doença, em comparação com a radioterapia convencional. Será a primeira unidade do país a oferecer gratuitamente o serviço pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade em Maricá terá a parceria do Centro de Tratamento de Prótons de Madrid, referência mundial nesse tipo de tecnologia. “Somos pioneiros em várias iniciativas em nossa cidade e seremos também nesse tratamento, fundamental para a vida de tantos pacientes que lidam com essa doença cruel. Vamos oferecer avanço tecnológico e um ineditismo no Brasil que vai gerar reflexos até no chamado ‘Turismo de Saúde’, prestando em Maricá um serviço que se tornará referência nacional”, disse Quaquá.

Nesta terça-feira (18/03), foi assinado acordo para o desenvolvimento do projeto entre a gestão municipal e a Fundação Educacional Severino Sombra (Fusve), entidade mantenedora da Universidade de Vassouras. A instituição já possui memorando de entendimento com a Quirónsalud, responsável pelo Centro de Tratamento de Prótons de Madri, na Espanha.

O secretário de Saúde de Maricá, Marcelo Velho, que participou nesta terça-feira, 18/03, de visita técnica ao Centro em Madri, destacou a efetividade do tratamento, sobretudo em crianças. “Já sabemos que, para combater a doença, há um conjunto de inovações em radioterapia e biologia molecular. O Centro de Protonterapia em Maricá será uma revolução”, afirmou.

Um acordo entre a Prefeitura e a Fundação Severino Sombra (FUSVE), entidade mantenedora da Universidade de Vassouras, permitirá o avanço.

Do diagnóstico ao atendimento ambulatorial

Além do moderno tratamento com prótons, o Centro de Protonterapia de Maricá vai oferecer toda a linha de atendimento ambulatorial e diagnóstica do câncer: quimioterapia, radioterapia, PET CT (exame de diagnóstico por imagem capaz de detectar tumores em todos os lugares do corpo), mamografia, endoscopia/colonoscopia e tomografia computadorizada.

“O próton será o protagonista, mas teremos um complexo no entorno, com medicina nuclear, diagnóstico, análises clínicas específicas. A Universidade de Vassouras se coloca como uma parceria desse projeto também no campo de pesquisa, uma fatia fundamental desse centro”, disse o presidente da FUSVE, Gustavo Oliveira do Amaral.

O Protocolo de Intenções, assinado entre a Prefeitura e a FUSVE, prevê que será responsabilidade de Maricá a construção de toda a infraestrutura necessária, além da articulação com o Governo Federal para integrar os serviços ao SUS. Também mantido pela FUSVE, o Hospital Mário Kroeff – uma instituição filantrópica que atua na prevenção, tratamento e recuperação de diversos tipos de câncer há mais de 80 anos – será o responsável pela operação do equipamento.

Diretora-geral da Universidade de Vassouras, Denise Cardim disse que a iniciativa será ainda uma oportunidade para os alunos de Medicina na instituição, subsidiados pelo programa municipal Passaporte Universitário. “É um marco que revoluciona o curso de Medicina. Esses alunos vão ter a chance de trabalhar diretamente dentro do centro de pesquisa desses prótons”, afirmou.

O Grupo Quirónsalud, que mantém o equipamento visitado em Madri pela equipe da Secretaria de Saúde, vai prestar suporte e oferecer formação de especialistas na área.

Entenda o que é protonterapia e suas vantagens:

A protonterapia é uma modalidade de radioterapia de última geração que se diferencia das técnicas convencionais pela precisão na administração da radiação, reduzindo significativamente os efeitos colaterais durante o tratamento do câncer, principalmente em crianças. Evidências científicas demonstram que o tratamento está associado à redução de complicações pós-tratamento e menor risco de formação de novos tumores.

Economia

A moderna terapia pode gerar economia para os sistemas de saúde pública e previdenciário ao minimizar internações prolongadas. A criação do Centro de Protonterapia de Maricá contribuirá para a criação de um polo em saúde, fortalecendo o turismo de saúde e, a exemplo de outras cidades no mundo, atraindo pacientes de diversas regiões do Brasil e da América Latina.

Doutor em Biologia com especialização em Biologia Molecular e em Ciências Físicas, Fidel António Castro (neto do revolucionário cubano Fidel Castro) participou da visita técnica e exaltou a tecnologia. “O Brasil ter seu primeiro centro de protonterapia será extremamente importante para a ciência do país e para todos os brasileiros”, disse.