O prefeito Quaquá anunciou que o Natal 2025 será feito por uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, a Rock World criada por Roberto Medina - Foto: Divulgação

Publicado 25/07/2025 10:29

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou nesta quarta-feira (24) que a produção do Natal 2025 em Maricá será realizada por uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, a Rock World. Idealizada pelo empresário Roberto Medina, ela é a responsável por promover o Rock in Rio.

A direção artística ficará a cargo de Milton Cunha e Célia Domingues, que já anteciparam uma decoração com identidade brasileira. Diferente das tradicionais árvores natalinas europeias, a cidade receberá uma imponente árvore de mandacaru, símbolo nordestino, que será instalada na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

Além da decoração, o Natal de Maricá contará com um desfile de carros alegóricos natalinos pelo Centro da cidade, garantindo um espetáculo inovador para moradores e visitantes.

“Estamos preparando algo realmente inesquecível para o Natal de 2025 em Maricá. Posso garantir que vai entrar para a história da cidade — e do Brasil. Não posso contar tudo agora para não estragar a surpresa, mas posso adiantar: será um Natal com a cara do nosso povo, com muita cor, cultura e brasilidade. Quem pensa que já viu tudo em decoração natalina vai se surpreender com o que vem por aí”, declarou o prefeito.