Seminário Internacional sobre Economia do Mar vai acontecer na cidade de MaricáFoto: Julios Costa

Mais artigos de O Dia
O Dia
Maricá - A Prefeitura de Maricá, em parceria com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (Facerj) e com apoio do Sebrae, promove no dia 3 de setembro o Seminário Internacional Economia do Mar – Cidades Costeiras. O evento será realizado na Maricá Beach Arena, na Barra de Maricá, e está com inscrições abertas e gratuitas, por meio do link: https://seminarioeconomiadomar.com/marica/
O seminário tem como objetivo discutir o papel da chamada Economia Azul no desenvolvimento sustentável, na inovação e na transformação das cidades costeiras. A programação conta com especialistas nacionais e internacionais, que vão participar de três painéis temáticos: Economia Azul e Cidades, Relação Porto e Cidade; e Turismo e Pesca como Vetores de Desenvolvimento Sustentável.
Durante o evento, será lançado o livro "Economia Azul e Cidades", produzido pelo Insper, instituição de ensino e pesquisa referência em economia e gestão pública.
Outro destaque do seminário será a apresentação da Certificação Selo Azul – Cidades Costeiras, iniciativa que visa reconhecer prefeituras que implementam políticas públicas voltadas à valorização e à preservação de territórios marítimos e fluviais.