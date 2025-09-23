240 atletas do Tiro com Arco de todo o país em MaricáFoto: Divulgação
"Estou em busca do meu 10º título brasileiro. Acabei de voltar do Mundial na Coreia com uma medalha de prata e estou muito feliz com essa conquista”, declarou o atleta.
A competição teve início nesta terça-feira (23/09), com os treinos oficiais, momento em que são realizados os testes e a conferência dos equipamentos. As classificatórias começam nesta quarta-feira (24/09), e as finais no sábado (27/09). O torneio será disputado nas categorias individual recurvo feminino e masculino, composto feminino e masculino, barebow feminino e masculino, além das disputas por equipes e duplas mistas, reunindo arqueiros de diferentes estilos e níveis técnicos.
O presidente da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, João Cruz, destacou a importância da competição e valorizou as conquistas de atletas da cidade.
"Estamos celebrando nosso Marcus D’Almeida, que está no pódio por três mundiais seguidos. A consolidação deste projeto é muito forte. Temos um trabalho de inclusão de crianças no esporte e muitos atletas saíram de projetos da Prefeitura, o que é muito importante. Maricá é hoje a capital do tiro com arco”, comentou.
O técnico da Seleção Brasileira de Tiro com Arco, Wallace Silva, também ressaltou o impacto do torneio.
"A expectativa para este campeonato é muito boa, pois é aqui que observamos novos talentos e também a performance de atletas de renome, como Marcus D’Almeida, que conquistou sua terceira medalha consecutiva em mundiais, desta vez a de prata. A equipe masculina também teve um excelente desempenho, com um quarto lugar histórico. A expectativa é alta, e espero que novos arqueiros surjam, elevando ainda mais o nosso nível internacional”, concluiu.
