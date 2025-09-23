240 atletas do Tiro com Arco de todo o país em Maricá - Foto: Divulgação

240 atletas do Tiro com Arco de todo o país em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 16:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, em apoio à Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco), está recebendo entre os dias 23 e 27 de setembro o 51º Campeonato Brasileiro Interclubes Outdoor Adulto/Open, no Centro de Treinamento da CBTArco, em Itapeba.

A competição reúne mais de 240 atletas, representantes de 24 federações e 21 estados diferentes. Entre os destaques, o medalhista olímpico e atual vice-campeão mundial, Marcus D’Almeida, morador do município.



"Estou em busca do meu 10º título brasileiro. Acabei de voltar do Mundial na Coreia com uma medalha de prata e estou muito feliz com essa conquista”, declarou o atleta.



A competição teve início nesta terça-feira (23/09), com os treinos oficiais, momento em que são realizados os testes e a conferência dos equipamentos. As classificatórias começam nesta quarta-feira (24/09), e as finais no sábado (27/09). O torneio será disputado nas categorias individual recurvo feminino e masculino, composto feminino e masculino, barebow feminino e masculino, além das disputas por equipes e duplas mistas, reunindo arqueiros de diferentes estilos e níveis técnicos.



O presidente da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, João Cruz, destacou a importância da competição e valorizou as conquistas de atletas da cidade.



"Estamos celebrando nosso Marcus D’Almeida, que está no pódio por três mundiais seguidos. A consolidação deste projeto é muito forte. Temos um trabalho de inclusão de crianças no esporte e muitos atletas saíram de projetos da Prefeitura, o que é muito importante. Maricá é hoje a capital do tiro com arco”, comentou.



O técnico da Seleção Brasileira de Tiro com Arco, Wallace Silva, também ressaltou o impacto do torneio.



"A expectativa para este campeonato é muito boa, pois é aqui que observamos novos talentos e também a performance de atletas de renome, como Marcus D’Almeida, que conquistou sua terceira medalha consecutiva em mundiais, desta vez a de prata. A equipe masculina também teve um excelente desempenho, com um quarto lugar histórico. A expectativa é alta, e espero que novos arqueiros surjam, elevando ainda mais o nosso nível internacional”, concluiu.