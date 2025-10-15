União de Maricá - Foto: Leandro Andrade

Publicado 15/10/2025 10:56

Maricá - Sob a direção do coreógrafo Patrick Carvalho, a União de Maricá realizará uma audição exclusiva para mulheres pretas que desejam integrar a comissão de frente do desfile de 2026. O processo seletivo acontecerá na próxima sexta (17), às 19h, no Ação da Cidadania, localizado na Rua da Gamboa, 246, no bairro da Saúde, Rio de Janeiro, próximo à Cidade do Samba.

O pré-requisito para participar é ter mais de 18 anos e experiência em qualquer linguagem artística ou de dança, com destaque para estilos afro-brasileiros. As inscrições serão realizadas presencialmente, no próprio local e horário da audição, sem custos.

Com a liderança do carnavalesco Leandro Vieira, a União de Maricá levará para a Sapucaí o enredo “Berenguendéns e Balangandãns”, que exalta a joalheria preta do Brasil e o balangandã, seu principal adereço. A escola será a sexta a desfilar no dia 14 de fevereiro, na Série Ouro.