União de MaricáFoto: Leandro Andrade
União de Maricá realiza audição para comissão de frente do Carnaval 2026 na próxima sexta-feira
Seleção acontecerá no Ação da Cidadania, no bairro da Saúde, voltada para mulheres pretas
Prefeitura de Maricá anuncia 2.300 vagas em cursos gratuitos de qualificação
Capacitações começam em 2026 e vão preparar moradores para mais de 13 mil empregos no maior empreendimento turístico-residencial sustentável do Brasil
Suspeitos são detidos com rádios comunicadores e drogas durante patrulhamento em Itaipuaçu
Policiais militares do RAS da 6ª Companhia apreenderam rádios comunicadores, celulares e uma quantidade de maconha
Aldeia Céu Azul no Espraiado recebe a visita de juízes federais e do trabalho
Magistrados são alunos de curso de Direitos Indígenas e conheceram a arte Guarani, a rotina na comunidade e aprenderam sobre a relação da prefeitura com o povoado
Mestre Vitinho reforça a União de Maricá como presidente da bateria
Comandante da bateria da Portela, ele assume cargo de honra na escola visando 2026; Paulinho Steves segue como mestre
Prefeitura de Maricá e Banco Mumbuca fazem força-tarefa para tirar dúvidas sobre novo aplicativo
Agentes percorreram médios e grandes estabelecimentos na cidade um dia depois do início pagamento de mais de 16 milhões a beneficiários de programas sociais
