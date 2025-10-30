Presidente da Câmara de Vereadores de Maricá entrega "Moção de Congratulações e Aplausos" ao Jornalista Fabiano Medina - Foto: Jullianna Nemer

Publicado 30/10/2025 15:28 | Atualizado 30/10/2025 15:48

Maricá - A Câmara Municipal de Maricá concedeu, nesta quinta-feira (30), uma Moção de Congratulações e Aplausos ao jornalista Fabiano Medina, em reconhecimento à sua trajetória de 24 anos de dedicação ao jornalismo e à comunicação. A homenagem foi proposta pelo presidente da Casa Legislativa, vereador Aldair de Linda, e aprovada por unanimidade pelos parlamentares.

Fabiano Medina é um dos nomes mais atuantes da imprensa regional. Com passagens por veículos como o Jornal do Meio Ambiente, a Revista Tour In Rio Miami, as rádios Transamérica e 107,9 emissoras como o SBT e a Rede TV, Medina consolidou uma carreira marcada pela versatilidade e pelo compromisso com a informação de qualidade e também com o entretenimento.

Desde 2019 ele é o jornalista responsável pelo Jornal O DIA nas cidades de Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim, e reforça cada vez mais a força da marca de um Jornal tão tradicional como O DIA.

Como empresário comanda a TV MAIS BRASIL, canal de televisão e plataforma de streaming gratuito que leva o nome de Maricá para todo o país.

Na emissora, Medina apresenta o Programa do MEDINA, há mais de dez anos no ar, a atração é voltada para o jornalismo popular, político, policial e de utilidade pública. O programa destaca as boas práticas de gestão pública e promove o desenvolvimento da cidade através da divulgação de ações e iniciativas locais.

Durante a entrega da moção, o vereador Aldair de Linda destacou a importância de reconhecer profissionais que ajudam a projetar Maricá no cenário nacional.

“Fabiano Medina é um exemplo de profissional comprometido com a verdade e com a valorização da nossa cidade. Seu trabalho contribui diretamente para o fortalecimento da comunicação pública e para o desenvolvimento de Maricá”, afirmou o presidente da Câmara.

Além do jornalista, o delegado Cláudio Vieira, titular da 82ª DP (Maricá), também foi homenageado na mesma sessão, em reconhecimento ao trabalho conjunto entre a imprensa e as forças de segurança. A dupla celebra, assim, a importância da união entre o bom jornalismo policial e a atuação responsável da polícia, pilares fundamentais para uma sociedade mais informada e segura.

Encerrando a cerimônia, Fabiano Medina agradeceu a homenagem e reforçou seu compromisso com a cidade:

“Maricá é minha casa e meu maior palco de inspiração. Receber essa moção é mais do que um reconhecimento profissional, é um incentivo para continuar informando e promovendo o que há de melhor em nossa cidade.”

Com essa homenagem, a Câmara de Maricá reafirma seu compromisso em valorizar os profissionais que contribuem para a construção de uma comunicação ética, plural e voltada ao interesse público.