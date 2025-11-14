Drogas apreendidasFoto: Jornal O DIA
19 g de crack
8 g de maconha
6 frascos de “black lança”
1 celular Motorola
Drogas apreendidas
PM estoura ponto de venda de drogas em campo de futebol
Na ação um adolescente foi apreendido e com ele uma quantidade de drogas
