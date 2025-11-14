Drogas apreendidas - Foto: Jornal O DIA

Drogas apreendidasFoto: Jornal O DIA

Publicado 14/11/2025 10:15 | Atualizado 14/11/2025 10:27

Maricá - Uma ação intensa do PATAMO (ala “A”) do 12º BPM desarticulou, na noite desta quinta-feira (13), um esquema de tráfico que funcionava dentro de um campo de futebol no Jardim Interlagos, em Maricá.

Um adolescente de 15 anos acabou apreendido após confessar que vendia drogas no local.

Segundo a PM, a equipe reforçava o patrulhamento na Praça da Ponte Preta quando avistou dois jovens em atitude suspeita no campo. Durante a abordagem, um deles ficou visivelmente nervoso, enquanto o outro admitiu ser usuário e revelou que o amigo estava comercializando entorpecentes ali mesmo.

Pressionado, o adolescente apontado como vendedor confessou o crime e levou os policiais até o esconderijo onde guardava a droga. No local, foram apreendidos:

17 g de cocaína

19 g de crack

8 g de maconha

6 frascos de “black lança”

1 celular Motorola

A PM informou que o menor teria ligação com o Terceiro Comando, que tenta expandir atuação em áreas de Maricá.

A ocorrência foi apresentada na 82ª DP e, em seguida, encaminhada à 76ª DP, onde o adolescente permaneceu apreendido. O outro jovem foi liberado após prestar esclarecimentos.