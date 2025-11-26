A nova companhia MARÉ é focada em turismo e cultura - Foto: Bernardo Gomes

A nova companhia MARÉ é focada em turismo e culturaFoto: Bernardo Gomes

Publicado 26/11/2025 09:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), articulou uma reunião nesta terça-feira (25) entre a diretoria da nova companhia com as secretarias de Cultura e das Utopias e de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno. As pastas são as maiores parceiras da MARÉ na gestão cultural e promoção turística da cidade e vão ter ações conjuntas e complementares.

"A MARÉ não chega para demolir nada. Nós somos um braço executivo para as secretarias. A companhia vai se somar à estrutura. Nós, por exemplo, vamos poder captar recursos como proponente em leis de incentivo, coisa que uma secretaria não pode. Também podemos lançar mão de bilheteria. O importante é frisar que a MARÉ é parceira das secretarias", explicou Antônio Grassi, presidente da nova companhia.

Esta terça-feira foi o segundo dia de reuniões da diretoria da Maré. Os executivos visitaram o museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, o Mercado do Produtor, no Centro, e encontraram os secretários de Turismo, José Alexandre Almeida, e de Cultura, Sady Bianchin.

"Transmitimos o conhecimento que adquirimos ao longo dos anos em contato com os nossos parceiros na cidade para que a MARÉ toque os seus projetos que vão levar a cidade à grandeza e projeção no Brasil e fora dele. É uma companhia que já chega com excelentes entregas, como o Natal Brasilidade, a Feira das Yabás e o Festival Somos Latinos. O desenvolvimento da cidade e das pessoas passa pela cultura e pelo turismo, então precisamos dar vazão e velocidade aos projetos", avaliou José Alexandre.

Da sede da secretaria de Turismo, a comitiva da MARÉ se dirigiu ao Cine Henfil, onde puderam conhecer o espaço e encontraram os gestores da Cultura e das Utopias, liderados por Sady Bianchin.

"Foi com entusiasmo que recebemos a equipe da MARÉ, que já é uma parceria importante na construção de uma articulação que valoriza muito a cultura da cidade, com o saber local e com o saber global que virá para o município. Valorizar a cultura é muito importante, fundamental, porque a cultura é o único lugar onde nós não somos colônia", finalizou Sady.

Conheça a MARÉ

A MARÉ inicia suas atividades com um escopo abrangente, envolvendo áreas como gastronomia, cinema, audiovisual, artes plásticas, turismo, edição de livros e produção musical. Durante a reunião, foram apresentados o organograma da companhia e os fluxos internos que orientarão a execução das políticas culturais e turísticas do município. A entidade também passa a incorporar ações anteriormente desenvolvidas pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).