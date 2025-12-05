A imagem mostra uma das dezenas praças iluminadas no Natal de Maricá - Foto: Jornal O DIA

Marica - A cerca de trinta e cinco minutos da Cidade Maravilhosa, neste ano, Maricá se consolida como um dos destinos mais convidativos para quem busca um passeio de Natal diferenciado. O Natal Brasilidades 2025 já é um dos maiores eventos natalinos do estado, com luzes, cores e símbolos que unem o espírito do Natal à riqueza da identidade brasileira. Seis polos temáticos estão espalhados pela cidade, com decoração especial, brinquedos gratuitos, experiências imersivas, espetáculos e desfiles. Além disso, agências de turismo oferecem passeios bate-volta às quintas-feiras, saindo do Rio de Janeiro, com roteiro especial de um dia, culminando com os espetáculos natalinos.



A exemplo de Maricá, a maioria das prefeituras fluminenses tem apostado em iluminações, vilas temáticas e ativações culturais para estender a temporada turística, que iniciou em novembro e prossegue até janeiro de 2026. Esses eventos costumam aumentar o fluxo de visitantes, movimentando hospedagem, alimentação, comércio e economia criativa local (artesanato/feiras), conforme informações do Sesc-RJ.



Com a ampliação do evento ao longo dos últimos anos, o Natal Brasilidades 2025 promete ser um grande propulsor da economia de Maricá: a projeção é de crescimento de 80% no número de visitantes, ultrapassando 300 mil pessoas nos 45 dias de operação. Em 2024, a rede hoteleira registrou 79% de ocupação. Neste ano, a previsão é chegar a 95%, atingindo 100% na região central (aumento de 20%).



A gastronomia também se estrutura para o período com o Festival Sabores do Brasil, reunindo 60 restaurantes e cerca de 100 pontos de comida de rua cadastrados pelo projeto Rua & Sabor. A economia criativa ligada ao Natal Brasilidade 2025 deve gerar cerca de 2 mil empregos diretos e 5 mil indiretos, envolvendo gastronomia, artesanato, músicos e fornecedores locais.



Maricá

O evento tem polos espalhados por diferentes bairros, cada um com uma proposta temática: o Parque Nanci abriga o universo Águas Milagrosas, com pista de patinação e áreas interativas. Por lá, também haverá diversos brinquedos gratuitos com agendamento para não gerar filas, carrinho de bate-bate, roda gigante, carrossel, casa do Papai Noel, entre outras atrações. Já a Orla de Araçatiba se transforma em palco dos desfiles natalinos, que acontecem de quinta a domingo, das 20h às 21h, além de sediar o presépio artístico concebido por Milton Cunha. A Praça do Boqueirão apresenta uma cenografia inspirada na flora e fauna locais, e Itaipuaçu recebe a Floresta Encantada, onde está a Casa do Bom Velhinho. Os bairros de Camburi e Flamengo também terão programação especial, enquanto Ponta Negra ganha um visual deslumbrante com luzes refletindo sobre o mar e espaços instagramáveis ideais para fotos.



As atrações funcionam até 6 de janeiro, sempre de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h, garantindo diversão para moradores e visitantes. Como ação de inclusão, todas as quintas-feiras pela manhã, os brinquedos são de uso exclusivo das crianças das escolas municipais.



Guapimirim

Guapimirim promove o "Fantástico Natal de Guapi 2025", com concursos de iluminação, vila natalina e ações comunitárias. A prefeitura abriu chamamento para doações e montagem da decoração. O evento inclui decorações especiais, atrações como o trem iluminado e apresentações culturais. A cidade também realizou concursos culturais para a escolha do Papai Noel oficial e a decoração de casas, ruas, comércios e condomínios com o tema "Snow".



Nova Friburgo

Nova Friburgo realiza “Um Encanto de Natal”, com cenografia renovada, desfiles e espaços sensoriais. As principais avenidas, praças e distritos ganham luzes, cenários temáticos e pontos instagramáveis. Neste ano, o evento aposta na humanização como diferencial. Outro destaque desta edição é a Cerimônia de Acendimento das Luzes, no Vilarejo Encantado, instalado na Praça Dermeval Barbosa Moreira. Serão 34 apresentações, programadas de terça a domingo, sempre às 18h. O Desfile Natalino, nos dias 13, 14, 20 e 21 de dezembro, às 20h, transforma a Avenida Alberto Braune em um imenso palco a céu aberto, onde música, dança e figurinos cheios de detalhes se encontram.



Teresópolis

A cidade inaugurou o "Natal Iluminado", com decoração em vários pontos: Reta, Pórtico do Centenário, praças Higino da Silveira e Nilo Peçanha e a Fonte Judith. A programação inclui a Vila do Papai Noel, atração diária com shows, peças de teatro, além de um carrossel noturno na Praça da Matriz.



Petrópolis

Petrópolis mantém o tradicional "Natal Imperial": iluminação extensa no Centro Histórico, árvore na Praça da Liberdade, programação com mais de 100 atrações gratuitas, shows, mapping no Quitandinha e espaços temáticos, como o “Vale Encantado”. O Palácio de Cristal também será o ambiente central das atividades do "Natal Imperial 2025", com apresentações, intervenções culturais e ações especiais até 4 de janeiro de 2026.

Macaé

Macaé lançou o “Natal Magia 2025”, com a Vila do Noel na Praia Campista, iluminação especial, pista de patinação simulada, shows locais e programação cultural diária até janeiro de 2026. As atrações incluem ainda o espetáculo "Águas Dançantes", na Lagoa de Imboassica, e a realização de um evento de arborização urbana.



Angra dos Reis

A Praça General Osório se transformou na Vila do Noel, com decoração temática, incluindo a Casa do Papai Noel e uma árvore de Natal. A decoração inclui cenários para fotos e até um balão iluminado. A programação prevê ainda apresentações culturais, shows e um mercado/feira de artesanato local. Outros pontos da cidade também receberam decoração temática.



Penedo (Itatiaia)

Penedo (Itatiaia) é um dos pontos fortes do Natal na Serra, com instalação de túnel de luz, iluminação nas praças e programação integrada. O "Natal na Pequena Finlândia" inclui iluminação especial, carreata, apresentações de corais e fanfarras. A decoração, com luzes e guirlandas, fica disponível até 31 de janeiro de 2026.



Miguel Pereira

A cidade está decorada com luzes, enfeites e árvores gigantes. A programação inclui o Expresso de Natal da Maria Fumaça, com partidas em todos os sábados e domingos de dezembro, e inclui decorações, encontros com o Papai Noel e personagens infantis. O evento contará ainda com a chegada do Papai Noel, prevista para 22 de dezembro. Estão previstos também eventos gratuitos nos finais de semana de dezembro, como shows musicais, o "Natal do Grinch" (8 de dezembro) e o Fest Lago (20 a 22 de dezembro).



Saquarema

Saquarema lançou o “Natal de Luz”, com decorações especiais repletas de formas, luzes e cores distribuídas pelo município. No Centro, o público poderá visitar a Vila Natalina, onde crianças e adultos poderão se divertir visitando a famosa Casinha do Papai Noel. A visita ao bom velhinho poderá ser registrada através de fotos, que serão impressas na hora. Um presépio gigante montado no gramado da Igreja Nossa Senhora de Nazareth transforma as paredes do santuário em uma grande tela para a exibição de imagens natalinas diariamente, durante todo o período do "Natal de Luz".





